الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

مدافع لايبزيج على طاولة بايرن ميونخ لخلافة بافارد

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

بايرن ميونخ،  كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ، يدرس ضم لوكاس كلوسترمان من لايبزيج، ليحل مكان لاعب الظهير الأيمن بينجامين بافارد في حال رحيله عن الفريق البافاري، خلال أيام.

ويبدي المدافع الفرنسي الدولي بافارد حالة من عدم الارتياح مع بايرن منذ فترة وقد ربطت وسائل الإعلام اسمه بإمكانية الانتقال إلى إنتر ميلان. 

وذكرت صحيفتا "آبندتسايتونج مونشن"، و"شبورت بازر" وتقارير إعلامية أخرى في ألمانيا اليوم الثلاثاء، أن كلوسترمان، الذي تراجع دوره شيئًا ما في لايبزيج، يعد مرشحًا لتعويض بافارد في حال رحيل الأخير خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الحالية.

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ويستمر عقد كلوسترمان، 27 عامًا، مع لايبزيج حتى حزيران/يونيو 2024، ويرجح أن يقرر النادي بيعه الآن أو في سوق الانتقالات الشتوية في يناير للحصول على مقابل.

كان لاعب خط الوسط النمساوي كونراد لايمر قد انتقل من لايبزثج إلى بايرن في صفقة انتقال حر في يوليو الماضي.

 

وكشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي هاري كين، انتهك لوائح الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

وبلغت قيمة انتقال كين إلى بايرن 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا.

وبدأ كين أساسيا مع البايرن يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريق الافتتاحية بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، أسهما في الفوز برباعية دون رد.

انتهاك إحدى القواعد في البوندسليجا


وأشارت صحيفة "بيلد" كشفت عن مفاجأة في الساعات الماضية تتعلق بانتهاك الوافد الجديد لإحدى القواعد في البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى.

ويقول حكم البوندسليجا السابق، ثورستن كينهوفر: "وفقا للقاعدة الرابعة من لوائح البوندسليجا الخاصة بالمباريات، فإنه يحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو سوارا أو أقراط أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضا حتى إن وضع لاصق على تلك الأشياء".

 


وأشار إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

واعتاد الدولي الإنجليزي ارتداء خاتم الزواج في الدوري الإنجليزي دون مشاكل، حيث لا تقوم الرابطة بحظره هناك، وهو ما يختلف الحال عليه في البوندسليجا.

علق هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعد فوز فريقه على نظيره فيردر بريمن برباعية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ


وقال النجم الدولي الإنجليزي في تصريحات صحيفة: كانت مباراة صعبة بالتأكيد، بدأنا جيدًا بالهدف في الدقائق الأولى ثم نجحنا في إحراز ثلاثة أهداف بعد ذلك.

وواصل: أعتقد أنه كان هناك بعض التوتر قبل المباراة، المحيط الجديد بالنسبة لي مثير للغاية للبدء في الموسم مع فريقي الجديد ونادٍ كبير مثل بايرن ميونيخ، لذلك بالتأكيد كان هناك بعض التوتر، ولكن كما هو الحال دائمًا عندما أذهب إلى الملعب، ولحسن الحظ تمكنا من الحصول على نتيجة جيدة وتمكنت من اللعب بشكل جيد وإحراز هدف.

واختتم كين تصريحاته قائلًا: “إذا أردنا أن نكون فريقًا تنافسيًّا هذا الموسم في جميع البطولات فإن الكرات الثابتة سوف تشكل جانب كبير من الفوز بجميع البطولات هذا الموسم”.

نجح فريق بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على فريق فيردر بريمن برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.

وسجل هدفي بايرن ميونيخ كل من ليروي ساني في الدقيقة 4 ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 74 قبل أن يعود ثاني ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90 واختتم أهداف البايرن ماتيس تيل في الدقيقة 94  لينتهي اللقاء بفوز البايرن بنتيجة 4-0.

تحديد موعد الكشف الطبي لنجم بايرن ميونخ في إنتر ميلان

بايرن ميونخ يجدد مفاوضات بديل بافارد

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