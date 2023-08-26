تنسيق الجامعات 2023.. موقع الإلكتروني يواصل استقبال طلبات تقليل الاغتراب.. وانطلاق اختبارات تحديد مستوى الطلاب العائدين من الخارج غدا

يواصل موقع تنسيق الجامعات، استقبال طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، والتي تنتهي بعد 4 أيام من الآن منتصف الأسبوع المقبل.

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ونقدم لكم في التقرير التالي 10 معلومات عن تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

الهدف من تقليل الاغتراب

الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه".

مدة تقليل الاغتراب

فرصة طلبات تقليل الاغتراب متاحة أمام الطلاب لمدة 5 أيام، وليست هناك فرصة ثانية، والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب".

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

-تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية

تتاح فرصة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

حددت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بإشراف ومتابعة د. مصطفى رفعت أمين المجلس، مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، غدًا الأحد، الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس.

وجاءت مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى على النحو التالي:

طلاب الطب البشري

ويتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العيني، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، علمًا بأنه سيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

طلاب الصيدلة

كما يتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، في مدرج فائق هاشم بالدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

- طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وذلك في مدرجات الطلاب ومدرجات الدراسات العليا، وسيكون دخول الطلاب من باب الكلية الرئيسي وسيتم تحديد المسار إلى مكان الامتحانات بلوحات إرشادية.

- طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم عقد الامتحانات في (مبنى عمارة قاعة 500 – مدرجات "ب" و"د"، وصالة رسم قاعة الدور الثاني بالمبنى الرئيسي)، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

وعلى الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول).

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

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