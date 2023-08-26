الدوري الألماني، دورتموند يتعادل أمام بوخوم 1/1

الدوري الألماني،تعادل فريق بوخوم أمام نادي بوروسيا دورتموند بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البوندسليجا، وأقيمت المباراة على ملعب فونوفيا معقل فريق بوخوم.

أحداث المباراة

منذ بداية المباراة وحاول لاعبو بوخوم الضغط على عناصر لاعبي دورتموند وفي الدقيقة 13 أحرز ستوجر الهدف الأول لصالح فريق بوخوم، وحاول فريق دورتموند الوصول لمرمى بوخوم لكن دون جدوى وأنقذت عارضة فريق بوروسيا دورتموند فريقها من الهدف الثاني في الدقيقة 31 من كرة هوفمان مهاجم فريق بوخوم، وعاد مالين بهدف التعادل لصالح بوروسيا دورتموند في الدقيقة 53 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل دورتموند

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: وولف، هوملز، شلوتربيك، بن سبعيني

خط الوسط: سابيتزر ؟، تشان، نميشا، براندت

خط الهجوم: مالين، هيلير

تشكيل بوخوم

حراسة المرمى: ريمان

خط الدفاع: ماشوفيتش، اورديت، بيرناردو

خط الوسط: باسلاك، لوسيلا، ستوجر، ويتك

خط الهجوم: اسانو، بيرو، هوفمان

بايرن ميونخ يتعاقد مع حارس مرمى إسرائيلي

توصل نادي بايرن ميونخ، لاتفاق لانتقال حارس المرمى دانييل بيرتز حارس نادي مكابي تل أبيب، إلى صفوف البافاري.

وأعلن نادي مكابي تل أبيب، الاتفاق على انتقال حارسه لعملاق الكرة الألمانية خلال الميركاتو الصيفي.

وينضم بيرتز إلى بايرن بعد الخضوع للفحص الطبي، وتردد أنه سيوقع عقدا لمدة 5 أعوام في صفقة قيمتها 5 ملايين يورو بجانب مكافآت محتملة.

وشارك بيرتز مع مكابي تل أبيب في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على سيلجي السلوفيني 4-1 في ذهاب الدور المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

Advertisements

وسيلعب بريتز، دور الحارس البديل لسفين أولريتش في بايرن ميونخ في الوقت الحالي، لحين تعافي مانويل نوير.

وكان بايرن ميونخ قد سمح هذا الصيف، بانتقال الحارس يان سومير إلى إنتر ميلان، كما رحل ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت بعقد إعارة.

وكشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي هاري كين، انتهك لوائح الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

وبلغت قيمة انتقال كين إلى بايرن 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا.

وبدأ كين أساسيا مع البايرن يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريق الافتتاحية بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، أسهما في الفوز برباعية دون رد.

انتهاك إحدى القواعد في البوندسليجا

وأشارت صحيفة "بيلد" كشفت عن مفاجأة في الساعات الماضية تتعلق بانتهاك الوافد الجديد لإحدى القواعد في البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى.

ويقول حكم البوندسليجا السابق، ثورستن كينهوفر: "وفقا للقاعدة الرابعة من لوائح البوندسليجا الخاصة بالمباريات، فإنه يحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو سوارا أو أقراط أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضا حتى إن وضع لاصق على تلك الأشياء".

وأشار إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

واعتاد الدولي الإنجليزي ارتداء خاتم الزواج في الدوري الإنجليزي دون مشاكل، حيث لا تقوم الرابطة بحظره هناك، وهو ما يختلف الحال عليه في البوندسليجا.

علق هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعد فوز فريقه على نظيره فيردر بريمن برباعية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.