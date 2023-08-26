السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات قيادة سائق برعونة وتحطيمه سيارة بمدينة نصر

أمن القاهرة يكشف
أمن القاهرة يكشف ملابسات قيادة سائق برعونه، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة، معرضًا سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وقيامه بالاصطدام بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

قيادة سائق برعونة وتحطيمه سيارة بمدينة نصر

 

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وذلك حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اجهزة الامن بالقاهرة شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان

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