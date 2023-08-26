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رياضة

مدرب صن داونز: سورينو طلب الرحيل وقميص الأهلي أغضب الجماهير

سورينو، فيتو
سورينو، فيتو

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رغبة لاعبه الأوروجوياني جاستون سيرينو في الرحيل.

سيرينو يطلب الرحيل عن صن داونز 

وقال موكوينا في تصريحات نقلتها صحيفة (idiskitimes) الجنوب أفريقية: "سيرينو أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل قبل 3 أسابيع وأكد أنه سيصل عرض رسمي لشرائه من صن داونز، لكنه لم يصل أي عروض".

وأضاف: "مازال عقد سيرينو مستمرا لمدة موسمين ولكن يبدو أنه يتم استغلاله للمرة الثالثة، هناك أشياء حدثت في مسيرة اللاعب معنا، ربما نتذكر قبل عدة مواسم حين ارتدي قميص المنافس الهلي  في ملعبنا وأمام جماهيرنا".

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وارتدى سيرينو قميص الأهلي، بعدما حصل عليه من أحد لاعبي الفريق  في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، عقب خروج صن داونز على يد الأهلي.

وتابع مدرب صن داونز: "تتذكرون وقتها كم شعرت جماهير صن داونز بالغضب وربما الظلم من جانب اللاعب بهذا التصرف".

وأضاف: "بالطبع لا يوجد شخص أعظم من الفريق، وعليك أن تظهر احترامك للفريق الذي تلعب له وحصلت معه على عقد لمدة محددة يجب أن تقدم كل ما لديك للفريق خلال هذه المدة وتتعامل باحترافية".

وأتم قائلا: "لست انتهازيا ولا أقول ذلك من أجل الضغط على الجماهير لأدفع اللاعب للرحيل".

ويلعب سيرينو، 32 عاما، مع صن داونز منذ يناير 2018 قادما من بوليفار البوليفي.

وكان سيرينو على وشك الرحيل للأهلي المصري قبل أن تفشل المفاوضات بسبب خلافات مالية.

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