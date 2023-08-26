تغريم موظف بتأمينات بني سويف لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي

قضت المحكمة التأديبية ببني سويف، اليوم السبت، بتغريم موظف بمنطقة الواسطى للتأمينات والمعاشات، بما يعادل مثل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بسبب اعتماده بطاقة أجور متغيرة لموظفة بدون سداد التأمينات لسبع سنوات حصلت فيها على إجازة ولم تسدد تأميناتها.

وكانت النيابة الإدارية أودعت الدعوى أمام المحكمة التأديبية متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 206 لسنه 2022م نيابة ناصر، وقائمة بأدلة الثبوت، وتقريرا ً باتهام «م. ع. ع» الذي كان يشغل وظيفة بقسم تسوية المعاشات بمنطقة الواسطى التأمينية، لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين واللوائح.

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وقام باعتماد بطاقة الأجور المتغيرة الخاصة بصرف معاش «ل.ن.خ» حال كونها غير مستحقة لصرف ذلك المعاش نظرًا لعدم سدادها المستحقات الملتزمة بها للتأمينات لحصولها على إجازة من 25 أكتوبر 2012 حتى 13 ديسمبر 2019 ولم تسدد الاشتراكات التأمينية كما أن طلب الصرف الخاص بها غير موقع منها وتم تحريره بتاريخ 27 يناير 2020 وتم صرف المعاش بمبلغ مالي قدره 50 ألفا و363 جنيها بدون وجه حق بالمخالفة للتعليمات.