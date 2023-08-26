السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع مدير محطة مياه صعقًا بالكهرباء أثناء مباشرة عمله ببني سويف

جثة متوفِ ببني سويف،
جثة متوفِ ببني سويف، فيتو

لقى مدير محطة مياه مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء مباشرة عمله داخل محطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع مدير محطة معصرة أبو صير بدائرة مركز شرطة الواسطى، أثناء مباشرته مهام عمله داخل المحطة.

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، بسيارة إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفى يدعى "محمد سليمان عبد الحميد" يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل مديرًا لمحطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى.

Advertisements

 

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

محافظ بني سويف يتابع تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين

الكهرباء تفتتح 3 مراكز خدمة وتكرم العاملين المتميزين ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين

بني سويف تبحث خطة تطوير منظومة النظافة

الكهرباء تفتتح 3 مراكز خدمة وتكرم العاملين المتميزين ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف معلقًا على منح ماجستير لمتوفى: رحل بعد الانتهاء منها

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي في بني سويف

ناقشوا الرسالة بصورته، منح درجة الماجستير لباحث متوفى بجامعة بني سويف

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تحصين 103 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

الأكثر قراءة

جمال شعبان: دواء معجزة للسكر يعالج هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

الفيفا: وقف رئيس الاتحاد الإسباني بعد واقعة تقبيل لاعبة المنتخب

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

أخبار الأهلي، قرار الخطيب وجديد مفاوضات سوزا وموعد السوبر الأفريقي

تقارير: محمد صلاح يتمسك بالانتقال إلى اتحاد جدة وليفربول يريد عرضا ضخما

Advertisements

منوعات

المزيد

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

فيديو لفتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير من المملكة يدعو لها

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه ينجح في تثبيت سعر الدينار الكويتي على مدار 48 ساعة في البنك المركزي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه مقابل عملات دول بريكس

إزاي ترسل من واتساب فيديوهات عالية الدقة HD

المزيد

انفوجراف

مصاريف 16 كلية بجامعة الملك سلمان الدولية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: بيستغلوا الأموال وينتهكوا الأعراض

محمد مهنا: الذنوب تظلم القلوب وحلها في المحاسبة والمتابعة

تفسير حلم الدعاء تحت المطر فى المنام وعلاقته بالدعاء المستجاب والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية