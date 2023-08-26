مصرع مدير محطة مياه صعقًا بالكهرباء أثناء مباشرة عمله ببني سويف

لقى مدير محطة مياه مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء مباشرة عمله داخل محطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع مدير محطة معصرة أبو صير بدائرة مركز شرطة الواسطى، أثناء مباشرته مهام عمله داخل المحطة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، بسيارة إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفى يدعى "محمد سليمان عبد الحميد" يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل مديرًا لمحطة معصرة أبو صير بمركز الواسطى.

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وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.