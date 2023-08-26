رئيس تجارية الإسماعيلية: التصدير وفتح أسواق جديدة على رأس أولويات الغرفة

قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة، أهم الملفات على مائدة مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنشيط التصدير

وأضاف أكرم الشافعي خلال تصريح صحفي، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، أهمها دفع قاطرة التنمية الاقتصادية، واتخاذ قرارات عاجلة لتنشيط التصدير وإزالة المعوقات واستطلاع آراء ومقترحات ممثلي القطاع الخاص والتجار والمصدرين للتعرف على مشاكلهم وأهم المعوقات وتحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية وإيجاد حلول غير تقليدية.

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زيادة دعم الصادرات

كما أشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى العمل على زيادة دعم الصادرات لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

انضمام مصر لمجموعة البريكس سيقلل هيمنة الدولار الأمريكي على التجارية العالمية.

وكان قد ثَّمن أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وأمين مساعد صندوق اتحاد الغرف التجارية، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للإنضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.

وصرح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بإن انضمام مصر لمجموعة البريكس، سيحقف جدوى اقتصادية كبيرة لمصر والدول العربية المنضمة حدثيا وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، متوقعا أن تنخفض هيمنة الدولار الأمريكي علي التجارة العالمية وخلق موازنات جديدة لإدارة العالم.

كما أشار أكرم الشافعي، إلى الجدوي الإقتصادية التي قد تعود لمصر بعد إنضمامها لمجموعة البريكس، لافتا إلى زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة وخلق تحالفات إقتصادية كبيرة ربما تحدث تغيرات عالمية، يتبعها تحسين الأوضاع الاقتصادية في القريب العاجل.

ووصف أكرم الشافعي، لنضمام مصر لمجموعة البريكس، بالخطوة الجادة لتجاوز العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات إقتصادية وتجارية كبيرة.

أوضح أكرم الشافعي، أن «بريكس»، هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

أضاف رئيس تجارية الإسماعيلية، أنه حسب الإحصائيات، فإن مجموعة البريكس شديدة الأهمية نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلًا عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جدًا، وعليها قدمت 32 دولة رسميًا للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.