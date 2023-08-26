مصرع 2 وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية - مطروح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية ماونتن ڤيو إتجاه طريق إسكندرية -مطروح الساحلى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية مونتن ڤيو إتجاه طريق إسكندرية -مطروح الساحلى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى رأس الحكمة وتحرر المحضر اللازم وقام رجال المرور برفع آثار الحادث.

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