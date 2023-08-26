محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 /2023، في أسبوعها الثاني، التي كانت قد انطلقت "السبت الماضي" وتُجرى على مدار 10 أيام، لتختتم يوم الثلاثاء المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في مختلف المواد عن 3 آلاف و436 طالبًا وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى "اليوم" طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم / رياضيات الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 486 طالبا وطالبة بنسبة حضور 92 %، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا وعددهم 133 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%، وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات من شأنها تعكير صفو أعمال الامتحانات.

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ولفت وكيل الوزارة إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني مؤمنة بالكامل بداية من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة، منوهًا عن تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة أو أجهزة المحمول والتأكيد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتصدى لأي محاولات غش.