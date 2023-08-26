السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

الكهرباء تفتتح 3 مراكز خدمة وتكرم العاملين المتميزين ببني سويف

افتتاح مراكز خدمة
افتتاح مراكز خدمة الكهرباء ببني سويف، فيتو

أفتتح المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع 3 مراكز خدمة بمحافظة بني سويف، في حضور المهندس أحمد قرنى رئاسة قطاع توزيع كهرباء بنى سويف.

وتضمنت الإفتتاحات مركز خدمه هندسة مدينه بني سويف ومركز خدمه هندسة مركز بني سويف ومركز خدمه هندسة المجتمعات المعرفية شرق النيل، إضافة إلى توزيع شهادات حضور وتميز للعاملين بمراكز الخدمة الثلاثة، حيث قامت شركه فيكسد بعقد دورة تدريبية للعاملين بهذه المراكز.

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وعقب ذلك عقد رئيس الشركة إجتماعا موسعا بقيادات القطاع تم مناقشة جميع المؤشرات الفنيه فى مقدمتها نسب الفقد وتنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات وتحصيل الظبطية القضائية والتوسع فى تركيب العدادات الكودية على المنصه الالكترونية.

وأثنى رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على مستوى الأداء الجهود المبذولة من رئيس وقيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

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