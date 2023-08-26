محافظ بني سويف يتابع تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية واستمرارية حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتضمن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها والتي تتطلب استمرار توصيل التيار وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية علي أن يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين.

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جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار بعددٍ من المصالح والمنشآت الحكومية بكافة مراكز ومدن المحافظة على النحو الوارد بالتقرير، للتأكد من الالتزام التام بتنفيذ القرار بتلك المصالح، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة.

وتضمن التقرير متابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بالشوارع والمحلات والإعلانات بمراكز ومدن المحافظة السبع وتبين الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع وتم إعداد تقارير، بناء على المتابعات الميدانية، تضمنت الإشارة إلى فصل لوحات الاعلانات المضيئة يوميا من قبل إدارات الإعلانات للتاكد من فصل الكهرباء عنها ليلا لترشيد الاستهلاك، كما تم التأكيد على عدم تشغيل التكييفات على أقل 25درجة مئوية بدواوين ومقار المديريات الخدمية، بينما يتم الالتزام بفترات القطع وتخفيف الأحمال والإعلان عنها من خلال جدول واضح بالتوقيتات والأماكن

فيما تم التأكد من مراعاة عدم فصل التيار عن بعض القطاعات الواردة بالقرار الخاص بهذا الشأن كالمستشفيات وأقسام ومراكز الشرطة وغيرها، مع قيام مديرية الصحة وفرع هيئة التأمين الصحي إدارة العلاج الحر وجامعة بني سويف بالتأكد من توافر وسيلة توليد كهرباء تبادلية وصالحة للعمل "إحتياطيًا" بالمستشفيات التابعة لكل جهة وكذا الوحدات الصحية.

كما تم التأكيد على صلاحية الولاعات الخاصة بأعمدة الإنارة بالشوارع والتشديد على إلغاء أي وصلات غير قانونية تنسيقًا مع شرطة الكهرباء ومنع أي أعمال زينة خارج قاعات الأفراح، مع عدم ترخيص زينة لافتتاح المحال التجارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى التأكد من فتح وغلق دور العبادة في المواعيد المحددة والعمل على تخفيض الإضاءة والتكيفات أثناء أداء الشعائر الدينية.

وتضمن التقرير قيام كل من شركة مياه الشرب بتوفير وسيلة توليد كهرباء تبادلية للعمل في المحطات عند فصل التيار، مع توفير سيارات مياه في الأماكن المحتمل ضعف المياه بها والتي تكون معلومة للجميع طبقًا لخطة الكهرباء والتنسيق بين القطاعين في هذا الشأن، حيث يتم تقليل فترة انقطاع الكهرباء بالمناطق المؤثرة على محطات الشرب، وفي قطاع الشباب والرياضة، فقد تم الالتزام بجميع الإجراءات المقررة لترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز الشباب والساحات الرياضية وحمامات السباحة وقاعات الأفراح وكذا مباني ومنشآت القطاع، فضلًا عن التأكيد على الانتهاء من أي مباريات قبل غروب الشمس.

وأشار التقرير أيضًا إلى التأكد من انتهاء العمل بكافة المصالح الحكومية في الساعة الثالثة عصرًا، وفي حالة الحاجة إلى موظفين بعد التوقيت الرسمي يتم التجميع في دور واحد لتخفيض الإنارة والتكيفات، بما لا يؤثر على سير العمل مع قيام رؤساء المصالح الحكومية بإعداد بيان بعدد الموظفين المطلوب تواجدهم لسير العمل بعد الأوقات الرسمية، مع اتباع التعليمات الخاصة بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع وفقًا للقرار الخاص بذلك.

وفيما يخص الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والورش الحرفية وفقًا للقرارات المنظمة، فقد تم المرور على عدد كبير من الورش والمحال الحرفية المتواجدة داخل الكتل السكنية، وتبين الالتزام التام بمواعيد الغلق ليلًا، كما تبين غلق إضاءة الإعلانات، وقيام المختصين بالوحدات المحلية بالمرور والتنبيه على المحلات بغلق إنارة اللافتات الإعلانية على واجهة المحال التجارية بشوارع المدن والقرى التابعة لكلٍ منها.

من جهته كلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التفتيش والمتابعة وشئون القرى باستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المدن والمراكز للاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء "كل في نطاقه وفيما يخصه".