السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري ببني سويف

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

 

 جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 97 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 25 محضرًا للتصرف في 435 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضر لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 12 جوال دقيق مدعم زنة 50كجم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

  كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".         

 

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير تم تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن معامل الألبان غير المرخصة لحيازته واستخدام ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4 محاضر لمحلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط كمية من علب السجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع.

 

كما تم تحرير 3 محاضر للمسئولين عن محلات غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط  4 براميل من مادة الكلور ومواد تنظيف مجهولة المصدر، 10 صناديق باتية، 50 عبوة باتيه، 40 كرتونة شيبسي ومقرمشات.ومحضرين للمسئولين عن محلات تجارية ومخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط عدد (13) جوال دقيق.

 

بينما تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن محلات بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة زراعية مدعمة من الدولة يتم صرفها للمزارعين على الحيازات الزراعية وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزراعة وتم التحفظ على المضبوطات، و3 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخص لها بذلك وتم ضبط 15 كجم لحوم مذبوحة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، 14 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. 23 جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

 

وعن ملف الغش التجاري فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين من بتحرير 3 محاضر ضد أصحاب مطاعم وتجار المواد الغذائية لحيازة وعرض منتجات غذائية مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية، ومحضرًا لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير محضرين لبدالين تموين لعرض وبيع سكر ناقص الوزن، فضلًا عن سحب 4 عينات سلع أساسية لفحصها معمليا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

 

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،فقد تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم إرسالهم الإخطار الشهري عن حركة اسطوانات البوتاجاز بالمستودع، و6 محاضر ضد المسئولين عن إدارة محطات بنزين ومتعهدين وذلك لعدم التزامهم بالقيد في السجلات التجارية ومخالفة القرارات الوزارية المنظمة لذلك، ومحضرين أصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ومخالفة التعليمات الخاصة بالتشغيل،

 

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