رئيس جامعة بني سويف معلقًا على منح ماجستير لمتوفى: رحل بعد الانتهاء منها

صّرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بأن الباحث الذي منحته كلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير عقب وفاته، كان عضوًا بالجهاز الإداري بالجامعة، ووافته المنية عقب انتهاء إعداده رسالة الماجستير ودون تحديد موعد للمناقشة، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة على تحديد موعد لمناقشة الرسالة.

رئيس جامعة بنى سويف

وأشار رئيس جامعة بنى سويف، في بيان له، إلى أن الجامعة استجابت لطلب إجراء مناقشة لرسالة الماجستير احتراما لقيمة العلم، وتقديرا للمجهود الكبير الذي بذله الباحث "خالد فتحي عويس"، لافتًا إلى أن ما قامت به إدارة الجامعة رسالة موجهة لروح الباحث وأسرته وأعضاء هيئة التدريس، والتأكيد بأن الجامعة تحترم علماءها وباحثيها.

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كلية التربية للطفولة ببني سويف

يُذكر أن كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، أعلنت، أمس الأربعاء، عن منح درجة الماجستير للباحث خالد فتحي عويس عبد الله، أحد موظفي الجامعة، بعد وفاته، عقب مناقشة الرسالة بمقر الكلية وتعليق صورة الباحث المتوفى أثناء المناقشة.

وأجرت الكلية مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الفروق في الكفاءة الاجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام" بمقر الكلية، بحضور الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية، وأسرة الباحث زوجته وأطفاله، وعدد من العاملين في الكلية والباحثين وأساتذة الكلية.

وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور مروة بغدادي أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة بني سويف، والدكتور رمضان علي حسن أستاذ علم النفس التربوى ووكيل كلية التربية منح الباحث المتوفى درجة الماجستير تكريمًا لاسمه.