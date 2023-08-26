السبت 26 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي: تلميحات الفيدرالى هدفها تحقيق المصالح الشخصية وبريكس طوق النجاة

خالد الشافعى، فيتو
خالد الشافعى، فيتو

شهدت الأسواق العالمية حالة من الجدل بعد الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي بالفيدرالي الأمريكي جيروم باول المنعقد الخميس الماضي بمدينة كانساس سيتي، والذي فاجأ الكثيرين خاصة المستثمرين بمختلف دول العالم، بعد تلميحه بأن رفع سعر الفائدة أمر وارد خلال الفترة القادمة، حيث أنه أحد الحلول المطروحة على طاولة البنك الفيدرالي لخفض معدلات التضخم بالبلاد، والوصول بمعدلات النمو إلى النسب المستهدفة. 

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الفيدرالى، فيتو 

 

رفع الفائدة يشكل مزيدا من المعاناة لهذه الدول

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنه في حال تطبيق قرار برفع سعر الفائدة مرة أخرى من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة، فإنه سيكون هناك مزيدا من المعاناة خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد في المقام الأول على الدولار كعملة أساسية في تجاراتها وتعاملاتها الخارجية.

 

الهدف من رفع سعر الفائدة

وأضاف خلال تصرح خاص لـ فيتو، أن أكثر من 90% من حجم التجارة العالمية يعتمد على الدولار كعملة أساسية في عملية التبادل التجاري، لافتا إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمالية رفع سعر الفائدة، هدفها الأول والرئيسي مصلحة الولايات المتحدة وكبح معدلات التضخم بها والعمل على رفع مستويات معدل النمو الاقتصادي بها.

 

معاناة الدول النامية حال رفع الفائدة

وأشار إلى أن  البنك الفيدرالي لن يتوانى عن تحقيق مصالحه دون النظر لأي اعتبارات أو معاناة من جانب العديد من الدول، خاصة النامية والناشئة في مجال الاستثمار، فالهدف الرئيسي هو تحقيق مصلحة الاقتصاد الأمريكي، حتى لو قضت هذه المسألة برفع سعر الفائدة مرة أخرى.

 

مجموعة بريكس طوق النجاة لاقتصادنا

وأكد الشافعي على أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" هو بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري، نظرا لتفعيل دور العملة المحلية للدول الأعضاء، مما يحررنا من قيود وسيطرة الدولار بالشكل الذي نشهده، حال حدوث تكامل وترابط بين السياسات الاقتصادية لدول المجموعة، والبحث عن السلع والموارد البديلة عن التي نستوردها من الولايات المتحدة مما يخلق بدائل أخرى للاقتصاد المصري والتخلص من فكرة التبيعية الاقتصادية على المستوى المتوسط.   

 

انتهاج مجلس الاحتياطي بالفيدرالي ساسة التشديد

وكان رئيس مجلس الاحتياطي بالفيدرالي الأمريكي قد أوضح أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك ما زالوا ينتهجون سياسة التشديد النقدي ولكن في إطار محدد وبحذر، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك حالة من التروي في اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة خلال هذه الفترة، ويتم الاعتماد على البيانات الاقتصادية التي تحدد هذه القرارات.

 

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