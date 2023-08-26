إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى القادم بأكتوبر
أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى القادم بأكتوبر وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى القادم من طريق الواحات اتجاه بنها، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق وإصابة 5 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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