السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

نابولي يدخل صراع التعاقد مع سفيان أمرابط

سفيان أمرابط، فيتو
سفيان أمرابط، فيتو

أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يحاول التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية، يوم 31 أغسطس، ولذلك تسارع بعض الفرق لإتمام الصفقات بسرعة قبل نهاية السوق.

وقالت "ديلي ميل" إن نابولي يريد تعزيز خط الوسط قبل إغلاق بات سوق الانتقالات، ويفكر في منافسة مانشستر يونايتد على الدولي المغربي سفيان أمرابط.

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لكن الصحيفة أوضحت أن نابولي قد لا يكون على استعداد لتقديم نفس العرض المقترح من مانشستر يونايتد لضم أمرابط والذي تقدّر قيمته بـ30 مليون جنيه إسترليني.

ويتدرب سفيان أمرابط حاليًا بمفرده وسط تكهنات شديدة مستقبله، خاصة أنه لم يشارك مع فريقه حتى الآن.

وخلال السوق الصيفي ارتبط أمرابط، البالغ من العمر 27 عامًا، بالانتقال إلى برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.

وأعطى جوزيبي باروني الرئيس التنفيذي لنادي فيورنتينا الضوء الأخضر لنادي مانشستر يونايتد لإتمام صفقة سفيان أمرابط.

وأوضح بارون أن أي مقترحات جادة للاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، ستؤخذ بعين الاعتبار، وقالت صحيفة "ميرور"، إن النادي الإيطالي مستعد لبيع أمرابط مقابل 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 24.5 مليون يورو).

وقال رئيس فيورنتينا: "سفيان أمرابط لا يعمل مع الفريق، لكننا لم نتلقَ بعد أي عرض لضم أمرابط هذا الصيف، إذا كان هناك لاعبون غير راضين هنا، فيمكننا النظر في العروض الخاصة بهم".

وكان أمرابط عنصرًا مهمًا في إنجاز منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يخسر أمام فرنسا.

وزاد اهتمام الأندية بأمرابط بعدما صعد مع فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه خسر 1/2 أمام ويستهام.

أرقام سفيان أمرابط 

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.

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