السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

حجز سائق سيارة تسبب في مصرع سيدة في الجيزة

مصرع سيدة، فيتو
مصرع سيدة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق سيارة تسبب في مصرع سيدة في حادث تصادم أعلى كوبري «عباس» بمحافظة الجيزة على ذمة التحريات.
 

القبض على المتهم في مصرع سيدة بالجيزة
 

وتلقى العميد على عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع ربة منزل في حادث تصادم أعلى كوبري «عباس»، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ربة منزل، 60 سنة، اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها سائق، 40 سنة، أثناء عبورها نهر الطريق.
تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة
ونُقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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شاب ينهي حياته في كرداسة بطلق ناري 

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بطلقة نارية في رأسه داخل منزله في كرداسة.

 

وكشفت التحقيقات، أن الشاب أنهى حياته بطلقة نارية في الرأس، لمروره بأزمة نفسية، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية.

 

واستدعت النيابة أسرة الشاب للاستماع لأقوالها، وقالت أسرته خلال التحقيقات، أن الشاب جمال كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولم نتوقع أنه سيقوم بإنهاء حياته بتلك الطريقة.

واستكملت: سمعنا صوت طلقات نيران، وفوجئنا به أنهى حياته (بطبنجة) بطلقة في رأسه، أدت إلى وفاته في الحال، ولم يتهموا أحد في ذلك.

 

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بطلق ناري ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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