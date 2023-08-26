ضبط 73 شخصا من مختلف الجنسيات في قضايا منافية للآداب بالكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ضبط 73 شخصا من مختلف الجنسيات في 12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الرذيلة في عدة مناطق بالبلاد.
القبض على أكثر من 70 شخصا في قضايا منافية للآداب
وقالت الداخلية الكويتية في بيانها:" إنه استمرارًا لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في إدارات مباحث المحافظات وإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط (7 رجال وامرأة من مختلف الجنسيات في 12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق بالبلاد وهي (المهبولة - جليب الشيوخ - السالمية – العدان - جنوب السرة - مبارك الكبير - الجهراء) مقابل مبالغ مالية.
وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها أنه تم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ونشرت الوزارة صورا مموهة لوجوه المتهمين المضبوطين في القضايا الـ12، وأرفقتها ببيانها.
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