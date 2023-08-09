قصور الغدة الدرقية، نصائح لتجنب الإصابة بأعراض السمنة وجفاف البشرة

قصور الغدة الدرقية، تحدث الإصابة بقصور الغدة الدرقية عندما لا تستطيع الغدة إفراز الهرمونات بشكل طبيعي مما يؤثر في نشاطها.

ويمكن أن يستجيب قصور الغدة الدرقية للعلاج، إلا أنه يسبب عدد من الأعراض يمكن أن تستمر لفترات طويلة بالأخص لدى السيدات.



ووفقًا لدراسة علمية بحسب موقع Everyday Health فإن المصابين بقصور الغدة الدرقية يعانون من بشرة جافة، وتساقط الشعر وزيادة الوزن.

المصابين بقصور الغدة الدرقية

كما يمكن أن يتعرض بعض الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية للكثير من التغيرات الجسدية.

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وينصح الأطباء بضرورة اتباع عدة تعليمات للتخلص من أعراض قصور الغدة الدرقية منها:



١- استخدام المرطب للمساعدة في تخفيف الجفاف، مع تجنب منتجات البشرة مثل التونر الذي يحتوي على الكحول، حيث يمكن أن يزيد الجفاف والتهيج سوءًا.



٢- شرب الكثير من الماء، وتقليل من المشروبات التي تسبب الجفاف للبشرة، مثل تلك التي تحتوي على الكحول والكافيين".



٣- عدم الاستحمام بالماء الساخن، واستخدم الماء البارد ثم تجفيف البشرة بالتربيت عليها بدلًا من فركها" مع وضع مرطبًا جيدًا في غضون ثلاث دقائق



٤- علاج تساقط الشعر



إن تساقط الشعر الناتج عن قصور الغدة الدرقية ليس مشكلة كبيرة في العادة ويمكن علاجه

٥- تقليل الانتفاخ حول العين

يمكن أن يستغرق الانتفاخ حول العينين الناجم عن قصور الغدة الدرقية بعض الوقت حتى يختفي بمجرد بدء العلاج.

مرض قصور الغدة الدرقية

نصائح لتقليل الانتفاخات حول العين

ويوجد طرق لتقليل الانتفاخات حول العين منها:

١- شرب الكثير من الماء وتجنب الكافيين والكحول.

٢- استخدم الكمادات الباردة، يساعد في تبديد التورم والانتفاخ حول العينين.

٣- استخدام مضادات الهيستامين.

٤- التعامل مع زيادة الوزن

٥- تناول نظام غذائي متنوع غنى بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.