الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

كشفت تقارير صحفية وإعلامية سعودية، عن اتفاق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مع نظيره السعودي، على إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في مدينة الطائف التي استضافت البطولة العربية منذ أيام.

وتقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية، يوم 15 سبتمبر المقبل، بالاتفاق بين الكاف والاتحاد السعودي لكرة القدم.

قياسات بدنية للاعبي الأهلي وموقف المصابين

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

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وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا شاملا عن حالة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث قطع الثنائي شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبات من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مشاركة خفيفة للثنائي بالكرة في إطار تجهيزهما للموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي موقف إمام عاشور لاعب الفريق من المشاركة في وديات الفريق المرتقبة في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف: كولر لا يتعجل في قرار الدفع باللاعب الذي يعاني من الإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب ما زال ينفذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وفرص مشاركته في المباريات الودية بمعسكر النمسا تبقي ضعيفة حيث سيتم تجهيزه للموسم الجديد.

وشهد مران الأهلي الأول مشاركة الوجوه الجديد المنضمة حديثًا إلى صفوف الفريق وهي إمام عاشور لاعب الزمالك الأسبق وميتلاند السابق بالإضافة إلى المغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي المغربي كما شارك لأول مرة كريم نيدفيد العائد من الإعارة بصفوف نادي فيوتشر.

كما تواجد في مران الأهلي للمرة الأولى أيضا الأرجنتيني كارلوس بيرينجيز المدرب العام الجديد بالأهلي والذي جاء باختيار مارسيل كولر لينضم إلى الجهاز الفني للأهلي استعدادا للموسم الجديد.