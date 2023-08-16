هل يقام السوبر الإفريقي 15 سبتمبر بالسعودية، عامر حسين يحسم الجدل

السوبر الإفريقي، قالت تقارير صحفية سعودية الأحد الماضي، إن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية، تحدد لها يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

فيتو تواصلت مع عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المسابقات برابطة الأندية المصرية، للتأكد من صحة التقارير السعودية وهل ستقام مباراة السوبر الإفريقي بالفعل يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

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مباراة الأهلي في دوري الأبطال

وجاء رد عامر حسين واضحا وحاسما، وأكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميا إقامة مباراة الذهاب لدور 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 15 و16 سبتمبر المقبل، وهو ما يعني أن الأهلي سيكون مرتبطا بخوض مباراة الذهاب في هذا الدور في الموعد المذكور، فكيف سيخوض مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر بالسعودية.

أضاف عامر حسين، أنه حتى الآن لم يحدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، ونحن ننتظر خطاب الكاف بتحديد موعد المباراة، لتحديد مواعيد مباريات الأهلي في الجولات الأولى ببطولة الدوري الممتاز.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

السعودية تستضيف السوبر الإفريقي

كشفت تقارير سعودية اليوم الأحد، عن موعد ومكان السوبر الأفريقي الذي يجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية.

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الإفريقي خلال الأيام المقبلة ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن ناحيته تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.