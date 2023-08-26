منافسة شرسة لشراء حصة بالشرقية للدخان، وإبراهيم الإمبابي: نطالب الحكومة بالشفافية لضبط جنون الأسعار

كثر الحديث عن العديد من المفاوضات التى تتم عن شركة "المتحدة للتبغ" التابعة لشركة "فيليب موريس"، مع الحكومة المصرية على شراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني“ لتوفير سيولة دولارية، ويوضح خبراء سوق المال لـ ”فيتو” تأثير تلك الأنباء على الفرص المتاحة لتحقيق الأرباح من الأموال المستثمرة بهذا القطاع، وهل القيمة العادلة للشركة تعادل القيمة السوقية أم لا؟ وكيفية ضبط جنون الأسعار بالأسواق هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية.

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الشرقية للدخان، فيتو

مطالبة الحكومة بسرعة الشفافية لضبط جنون الأسعار

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم الإمبابى رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات لــ "فيتو": نطالب الحكومة المصرية بسرعة الشفافية والإفصاح عن تلك الصفقات والعروض والمسار الحالى لآلية العمل للتحكم والهيمنة على الارتفاع الجنونى فى أسعار السجائر تلك الفترة، مشيرا إلى وجود ضرورة ملحة لتوضيح تلك الأمور بشأن بيع حصة الشركة الشرقية للدخان.

وأضاف الإمبابى: الشعبة ستعمل على مخاطبة الحكومة المصرية الأيام القادمة للوقوف على أهم التفاصيل الخاصة بضبط الأسعار فى السوق المصرى ، مشيرا إلى أن تلك المخاطبة ستتم لمجلس الوزراء والجهات الرقابية لمعرفة افضل العروض المقدمة للشركة.

إعلان شركة المتحدة للتبغ عن نيتها للتفاوض

وقال حسام عيد خبير أسواق المال لـ "فيتو": بعد إعلان شركة المتحدة للتبغ عن نيتها للتفاوض على شراء حصة أقلية بشركة الشرقية للدخان، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بهذا القطاع، وأن القيمة العادلة للشركة أكبر بكثير من القيمة السوقية لها.

واضاف عيد: هناك أداء مالي جيد للشركة ونجاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام بالقوائم المالية، وأيضًا نمو ملحوظ في الإيرادات والمبيعات وبالتالي ينعكس إيجابًا على أرباح الشركة ويدفعها نحو الارتفاع، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بشركة الشرقية للدخان.

أحداث بين الكواليس

جدير بالذكر فى العام 2019 تم بيع ما يصل إلى 4.5 % من أسهم «الشرقية للدخان» بقيمة 180 مليون دولار في ذلك الحين، فيما دفعت شركة فيليب موريس نحو 450 مليون دولار للحصول على الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر خلال يونيو 2022، في مزايدة انسحبت منها كل الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لاعتراضها على شروط الرخصة، بالإضافة إلى أنه تتوزع ملكية "الشرقية للدخان" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51 % صندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.