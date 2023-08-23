بدء التصويت في انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية

اكتمل قبل قليل النصاب القانوني لأول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، والتي تعقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، في القرية الذكية، ومن المقرر انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد، يضم 13 مقعدًا بالمجلس من بين 18 مرشحًا.

سباق الترشح لانتخابات مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية

ويدخل سباق الترشح لانتخابات مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية (2023-2026) 13 مرشحًا وهم: جيهان يعقوب، وأحمد إبراهيم، وأسامة صلاح الدين، ورانيه الجندي، وعوني عبد العزيز، ومعتز عشماوي عن فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية.

Advertisements

وكل من محمد عياد، وأحمد أشرف مروان، وأيمن الصاوي عن فئة شركات الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

ويدخل أيضا كل من أحمد إكرام، وياسر زعزع عن فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ.

ويترشح كل من راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

ويترشح أيضا كل من محمد جاب الله، وأشرف سالمان، ومحمد يونس، ومحمد كمال عن فئة المستقل من ذوي الخبرة.

المشاركة بالجمعية العامة لاتحاد الاوراق المالية

وسجلت أكثر من 100 شركة من أعضاء الاتحاد بياناتها للمشاركة في الجمعية العامة لاتحاد الأوراق المالية من بين أكثر من 220 شركة مسجلة بالاتحاد، وأتاحت اللجنة المشرفة على الجمعية استمرار تسجيل البيانات لكل الأعضاء المتواجدين، على أن يتم بعد ذلك بدء أعمال الجمعية، واعتماد بنودها المقررة، ثم الختام بطرح التصويت على المرشحين بالقائمة النهائية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ووفقًا لقائمة المرشحين فقد حسم محمد جاب الله، وأشرف سالمان الفوز بعضوية أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية عن فئة المستقلين من ذوي الخبرة، لترشح الأول عن السمسرة، والثاني عن شركات التأسيس.

وحسم أحمد إكرام وياسر زعزع العضوية عن فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذلك راندا حامد، وعمرو أبو العنين، وياسر عمارة، عن فئة شركات إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

التصويت على المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد

ومن المقرر أن يتم التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاتحاد حسب الفئات المختلفة، وذلك على النحو التالى:

أولًا اختيار 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ثانيًا اختيار ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، واختيار ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، واختيار 3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، واختيار 3 من المستقلين من ذوي الخبرة.

ويكون التصويت للفئات من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت، بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت الاختيار من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ويكون التصويت صحيح بالنسبة لكل قائمة حال اختيار عدد المرشحين المقرر لها.

إعلان نتائج التصويت

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وفقًا لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، وذلك بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



