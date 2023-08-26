السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

تحرير 47917 مخالفة تجاوز السرعة المقررة أعلى الطرق

حملات مرورية،فيتو
حملات مرورية،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

 

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 104415 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 47917 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1257 مخالفة السير بدون تراخيص، 17 مخالفة موقف عشوائى، 1665 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

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انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

وعلى جانب آخر لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى  وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

 

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص تبين انقلاب سيارة على الطريق ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى مستشفى الشيخ زايد التخصصى وقام رجال المرور برفع آثار الحادث  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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الادارة العامة للمرور الحوادث علي الطرق مخالفات المرور مخالفة تجاوز السرعة مخالفات مرورية

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