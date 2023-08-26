السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

مدرب يد الزمالك: مواجهة الكويت صعبة وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

أحمد رمضان هتلر،
أحمد رمضان هتلر، فيتو

كرة اليد، أكد أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن مواجهة الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية لن تكون سهلة، وأن الفريقين لديهم الرغبة في حصد اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وأضاف هتلر، أن الزمالك قادر على حصد لقب البطولة رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهها اللاعبين، وأن الهدف هو الفوز باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك مع الكويت الكويتي غدا الأحد في نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يفوز على مضر السعودي

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

وقدم لاعبو الزمالك أداء مميزا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 7، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني ويتأهل لنهائي البطولة.

 موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتي

ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.

ويقود الفريق فنيا كل من: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا

فوز الزمالك على الحشد العراقي

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة أحمد رمضان هتلر، المدير الفني، على فريق الحشد العراقي بنتيجة (36-27) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح نادي الزمالك بنتيجة (18-13).

الزمالك يفوز على الشعلة اليمني

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر، على فريق الشعلة اليمني بنتيجة (51-14) ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، بالبطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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تصريحات مدرب فريق الزمالك

وكان أحمد رمضان هتلر مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، هاجم مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد رمضان هتلر في تصريحات لقناة الكأس القطرية: ”ما يحدث معنا لا يتحمله أي فريق في العالم”.

وواصل هتلر" رغم عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم والجهاز الفني وعدم دعم الإدارة فإننا نحاول تقديم أفضل ما لدينا في البطولة العربية".

وتابع: لم نسافر في طائرة خاصة كما تم تداوله، والزمالك يمتلك إدارة عشوائية لا تقدم لنا الدعم المالي أو المعنوي ولا تعرف تفاصيل الفريق، نعاني بشدة في وجود تلك الإدارة، عانينا في انتقالنا من القاهرة إلى الدمام، حجزوا لنا رحلة للرياض ثم حجزت لنا جماهير الزمالك أتوبيس لنقلنا لملعب المباراة الأولى“.

الزمالك يفوز على الهدى السعودي

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره فريق الهدى السعودي بنتيجة 28-24، في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة بالمملكة العربية السعودية، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب". 

وتقدم الفارس الأبيض على فريق الهدى السعودي في الشوط الأول بنتيجة 15-10، قبل أن يحسم اللقاء لصالحة بنتيجة 28-24 في النهاية.

وحصل أحمد وليد حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام نظيره الهدى السعودي والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة (28-24).

واختارت اللجنة المنظمة أحمد وليد كأفضل لاعب في المباراة بين الزمالك والهدى السعودي بعد الأداء القوي الذي قدمه وتصدياته الرائعة.

ويقود الفريق فنيًّا، أحمد رمضان مديرًا فنيًّا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبد الباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرًا إداريًّا ومحمد سامي إداريًّا.

وكانت مجموعة الزمالك، تضم كلا كم (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي). 

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