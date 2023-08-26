السبت 26 أغسطس 2023
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عقارات

الإسكان تتلقى 408 طلبات لتقنين أراضى بالساحل الشمالي الغربي

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان،فيتو

بلغ عدد الطلبات المُقدمة لتقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي 408 طلبات، بالقطاع الأول وعقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهرًا، مع 281 كيانًا من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كيانًا، وجار استيفاء المستندات لـ90 كيانًا، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كيانًا، والصادر لها قرارات وزارية، 39 كيانًا، والصادر لها تراخيص 17 كيانًا.

 

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية القطاعات (الأول، والثاني، والثالث) للساحل الشمالي الغربي.


وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي.


وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موضحًا أن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي، 42 قرارًا وزاريًا حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فدانًا، منها 12 قرارًا وزاريًا منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.


كما قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2023، في تسليم 494 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز غرب الحي الخامس، ووحدات سكنية بمشروع دار مصر، المرحلة الرابعة، فى المجاورتين (31 - 34)، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023: 16/2/2023. 

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وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1: 13، يوم الأحد 3/9/2023، و41 وحدة بالعمارات من 14: 21، يوم الإثنين 4/9/2023، و37 وحدة بالعمارتين 22 و23، يوم الثلاثاء 5/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 24 و25، يوم الأربعاء 6/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 7/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وتسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و27، يوم الأحد 10/9/2023، و40 وحدة بالعمارتين 28 و29، يوم الإثنين 11/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 30 و31، يوم الثلاثاء 12/9/2023، و44 وحدة بالعمارتين 32 و34، يوم الأربعاء 13/9/2023، وتخصيص يوم الخميس 14/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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