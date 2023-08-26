حملة ضبطية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة 15 مايو

قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بتنفيذ حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 290 فدانا لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بهدف تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة ٢٠١٨، للتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم.



وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة (تم تأجيرها )، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لعدم الالتزام بشروط التعاقد.





وفي سياق متصل، قامت إدارة الأمن بجهاز مدينة 15 مايو، بالمرور على منطقة الـ 290 فدانا بالإسكان الاجتماعى لمتابعة سير المركبات داخل المنطقة، حيث تم ضبط 6 سيارات تعمل بدون تصريح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم شن حملة على الباعة الجائلين بجميع الطرق الرئيسية وسوق المجاورة 3 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.



وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو إلى أن الحملة أسفرت عن رصد وإزالة بعض الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمرحلة الأولى، بجانب رصد وإزالة بعض الإشغالات الخاصة ببعض المحال والمقاهى والتحفظ عليها. بسوق المجاورة 3، حى رجال الأعمال بالمرحلة الأولى.



وأكد المهندس مصطفى سعيد، أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات بصفة دائمة على كافة الطرق الرئيسية والأسواق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لمنع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن: الشيخ زايد، والشروق، والعبور، وبني سويف الجديدة، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية، مشددا على أن هناك تعليمات بالمرور اليومي في مختلف الأحياء، لرصد أي مخالفة، والتعامل معها بكل حسم.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الـ16، المجاورة الأولى بالمدينة، بإشراف من نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف ردع المخالفين ومحاربة المخالفات البنائية بالمدينة.

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وأضاف المهندس أحمد مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن، المجاورة الثالثة بالمدينة، وتم تحرير محضر للمخالفة وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفة بنائية فى مهدها بالمنطقة الثالثة عمارات، حيث تمثلت تلك المخالفة فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحًا أن اللجنة قامت بإزالة أبنية من الطوب بالعقار، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالف.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة المخالفات وغلق وتشميع المحال المخالفة بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 5 قرارات غلق وتشميع لمخازن تعمل بدون ترخيص تشغيل بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.