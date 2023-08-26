كلية لاهوت اكسبلورنيشنز الإنجيلية بالمنيا تحتفل بتخريج قسمي الماجستير والبكالوريوس

احتفلت كلية لاهوت إكسبلورنيشنز بالشراكة مع كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي التابعة للطائفة الإنجيلية، بتخريج دفعة جديدة من قسمي الماجستير والبكالوريوس، بحضور كلًا من القس كمال لطفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية، والدكتورة سوسنة حنا مدير أكاديمية الموسيقى والعبادة بالكلية، وسوزي مجدي مدير إدارة شئون الطلاب بالكلية، والقس عاطف سيدهم عضو مجلس الأمناء، والدكتور القس أمير صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، ورضا عزت المستشار الإعلامي للكلية، والمديرين التنفيذيين بالكلية القس هاني نجيب، والقس ملاك فايز، والقس أمجد فهمي، والقس رأفت حنا.

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الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

وأقيم الحفل بالكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا وسط حضور عدد كبير من السادة النواب والقيادات السياسية والتنفيذية وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي والكثير من الشخصيات العامة، حيث حضر من السادة النواب، النائب إيهاب عبد العظيم، النائب أشرف عبد العزيز، النائب حسام أبوزيد، النائب الدكتور هاني عبد الشهيد، النائبة الدكتورة أمنية رجب، النائبة الدكتورة رشا المهدي، اللواء هاني لطفي، اللواء عوض الدماريسي، الشيخ طارق الجارحي من قيادات مديرية الأوقاف بالمنيا، الأب عمانوئيل عبد الله وكيل مطرانية الكاثوليك بالمنيا والأب حبيب غطاس من مطرانية الكاثوليك بجنوب المنيا، ومن القيادات السياسية والشخصيات العامة هيثم فاروق، دعاء شلقامي، نهي الطوخي، الإعلامي أحمد حسانين.

وصرح رضا عزت المستشار الإعلامي للكلية بأن إحتفال المنيا هو الاحتفال السابع لحفلات التخرج هذا العام، حيث احتفلت الكلية في الأول من أغسطس بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بفرع الفيوم والتقى وفد الكلية هناك بمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري في مكتبه بديوان المحافظة، وفي الرابع من أغسطس احتفلت الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالكلية بقاعة ديلز بحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ولفيف من الشخصيات العامة مثل الفنان لطفي لبيب والكاتبة فاطمة ناعوت وعدد كبير من الشخصيات العامة.

كما احتفلت الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالأقصر، ثم فرع الكلية بنجع حمادي والتقى وفد الكلية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ثم حفل فرع الكلية طما والتقى وفد الكلية محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، وتحتفل الكلية بتخريج دفعة جديدة من الدارسين في الإسكندرية يوم ٢٩ أغسطس المقبل ويلتقي وفد الكلية السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يذكر أن كلية اكسبلورنيشنز لها مقار في ٤٩ دولة على مستوى العالم وفي مصر لها نحو ١٨ فرعا في ١٠ محافظات بشمال وجنوب مصر والكلية معتمدة من الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.