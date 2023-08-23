الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

ناقشوا الرسالة بصورته، منح درجة الماجستير لباحث متوفى بجامعة بني سويف

منح درجة الماجستير
منح درجة الماجستير لباحث متوفى بجامعة بني سويف، فيتو

منحت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف درجة الماجستير للباحث خالد فتحي عويس عبد الله، أحد موظفي الجامعة، بعد وفاته، عقب مناقشة الرسالة بمقر الكلية وتعليق صورة الباحث المتوفى أثناء المناقشة.

وأجرت الكلية مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الفروق في الكفاءة الاجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام" بمقر الكلية، بحضور الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية، وأسرة الباحث زوجته وأطفاله، وعدد من العاملين في الكلية والباحثين وأساتذة الكلية.

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وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور مروة بغدادي أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة بني سويف، والدكتور رمضان علي حسن أستاذ علم النفس التربوى ووكيل كلية التربية منح الباحث المتوفى درجة الماجستير تكريمًا لاسمه. 

 

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