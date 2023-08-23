الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

غرفة العمليات، فيتو
غرفة العمليات، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2022/ 2023، التي انطلقت، السبت الماضي، وتُعقد على مدار 10 أيام، لتختتم يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري،حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في مختلف المواد عن 3 آلاف و436 طالبًا وطالبة "نظامي وخدمات ومنازل" موزعين على  7 لجان على مستوى المحافظة.

 

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى "اليوم" طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم ورياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي (676) طالبا وطالبة بنسبة حضور 93 %.

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بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي يزيد عن  103 طالبا وطالبة  بنسبة حضور 99%، وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات من شأنها تعكير صفو أعمال الامتحانات.

 

و أشار وكيل التعليم إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بداية من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة، منوهًا عن تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة أو أجهزة المحمول والتأكيد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتصدى لأي محاولات غش.

 

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