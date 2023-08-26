السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

انتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق سوبر ماركت بالدقي

اخماد حريق، فيتو
اخماد حريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق اشتعل بسوبر ماركت في الدقي، لحصر التلفيات وكشف ملابسات الحادث، كما طالبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسوبر ماركت، بمنطقة الدقى، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تبين من خلال المعاينة، اندلاع الحريق بسوبر ماركت في الدقي، وبسؤال العاملين به، لم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

 

التصريح بدفن جثة مسن في كرداسة

كما أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه بطلق ناري في منطقة كرداسة بالجيزة.

 

وكشفت التحقيقات أن المسن أقدم على إنهاء حياته بطلق ناري، وأضافت التحقيقات أنه كان يعاني من أزمة نفسية، وأن الضحية أقدم على إنهاء حياته بطلق ناري، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

وكان رجال مباحث قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة متوفى داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن يدعى جمال.م.ك، مصاب بطلق ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدقي المعمل الجنائي أمن الجيزة اندلاع الحريق بسوبر ماركت في الدقي

مواد متعلقة

محاكمة صاحب مصبغة قتل شابا في عين شمس اليوم

ومن الحب ما قتل.. فتاة تلقي بنفسها من أعلى عقار في عين شمس بسبب فسخ خطبتها.. وأخرى تبتلع الحبة القاتلة بسبب رفض أهلها زواجها من شاب

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

زلزال جديد يضرب دولة عربية

خليفة قائد فاجنر المحتمل، أندريه تروشيف ماكينة موت بلا رحمة

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

تفاصيل جديدة في تعثر مفاوضات الأهلي وسوزا

Advertisements

منوعات

المزيد

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة المالية تستكمل صرف المرتبات اليوم وتكشف مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مفهوم الحداد للزوجة ومدته

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية