انتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق سوبر ماركت بالدقي

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق اشتعل بسوبر ماركت في الدقي، لحصر التلفيات وكشف ملابسات الحادث، كما طالبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسوبر ماركت، بمنطقة الدقى، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تبين من خلال المعاينة، اندلاع الحريق بسوبر ماركت في الدقي، وبسؤال العاملين به، لم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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التصريح بدفن جثة مسن في كرداسة

كما أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه بطلق ناري في منطقة كرداسة بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المسن أقدم على إنهاء حياته بطلق ناري، وأضافت التحقيقات أنه كان يعاني من أزمة نفسية، وأن الضحية أقدم على إنهاء حياته بطلق ناري، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكان رجال مباحث قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة متوفى داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن يدعى جمال.م.ك، مصاب بطلق ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.