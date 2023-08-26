السبت 26 أغسطس 2023
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سياسة

بعد انضمام مصر، نائب يقترح وضع خطة ترويجية للسياحة بدول تجمع البريكس

مطالب بالاستفادة
مطالب بالاستفادة من انضمام مصر للبريكس سياحيا، فيتو

طالب النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بوضع خطة ترويجية جديدة للسياحة المصرية توجه لدول تجمع البريكس، في ظل ما تمتلكه مصر من فرص كبيرة عقب انضمامها إلى المجموعة لزيادة العوائد السياحية من هذه الدول وفتح أسواق سياحية جديدة، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية للمقصد السياحي المصري.

 

خطة مصر للاستفادة من الانضمام لتجمع البريكس في القطاع السياحي 

وقال النائب: يأتي ذلك في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، مؤكدا أهمية تفعيل برامج سياحية وفعاليات مشتركة بين دول التجمع، مع اتباع سياسات سعرية مرنة وقادرة على المنافسة مع الخدمات السياحية المناظرة.

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مصر تمتلك أنمام سياحية متنوعة تؤهلها لاستقبال وفود دول البريكس 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك أنمام سياحية متنوعة تؤهلها لزيادة حجم السياحة القادمة والوافدة لمصر، لاسيما ما تحظى به من مقومات طبيعية عديدة تؤهلها للتميز في مجال السياحة الاستشفائية حيث يوجد بها العديد من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية.

المقومات السياحية في مصر

وشدد النائب على ضرورة الاهتمام بهذه المواقع لجذب شريحة أكبر من سائحي السياحة الاستشفائية حتى يمكن للسائح الاستمتاع بالمقومات السياحية في مصر أثناء تواجده للاستشفاء، علاوة على غيرها من المنتجات ومنها المؤتمرات والدينية والترفيهية والثقافية وغيرها، خاصة مع ما تعمل عليه الدولة من جهود لتعزيز أنماط وأنشطة سياحية واعدة وجديدة مما يؤدى إلى إثراء التجربة السياحية للسائح بتقديم تنوع غني من المقومات والأنشطة السياحية.

 انضمام مصر لتجمع البريكس يعزز تواجدها على الساحة العالمية

وقال عضو مجلس الشيوخ: انضمام مصر لتجمع البريكس سيعزز تواجدها بشكل أكبر على الساحة العالمية، خاصة وأن تجمع "بريكس"، يضم أكبر تجمع اقتصادى سياسى يدافع عن مصالح الدول الإفريقية، مما يحقق لمصر ميزة فى تواجدها فى هذا التحالف القوى، نظرا لعلاقاتها بالدول الافريقية، ودفاعها المستمر عن مصالح هذه الدول، كما أنه يُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.

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ولفت إلى أن انضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي سيسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة، لاسيما ضخ رؤوس أموال جديدة في المشروعات السياحية، علاوة على تأمين السلع الاستراتيجية إذ تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، إضافة إلى تعزيز دور مصر في العالم وأفريقيا والذي سيؤدي انضمامها إلى تعزيز دورها المؤثر في أفريقيا، من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لافتا إلى أنها ستكون خطوة على تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بين دول التجمع، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجه دول القارة بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

 

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