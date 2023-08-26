مجلس مدينة طوخ عن واقعة راقصة بحفل تكريم أوائل الثانوية، لم يحصلوا على ترخيص
أكد مصدر مسئول بمجلس مدينة طوخ عن واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن القائمين على الحفل لم يخطروا مجلس المدينة أو الوحدة المحلية ولم يحصلوا على ترخيص لإقامة الاحتفال.
فيما تعد الوحدة المحلية بكفر منصور مذكرة للعرض علي رئيس المدينة تتضمن الواقعة وأن القائمين عليها لم يخطروا الوحدة أو الأجهزة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين.
وأضاف وكيل الوزارة، أن الحفل المقام ليست له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.
وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.
وهذا ما أثار دهشة واستغراب المواطنين، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.
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