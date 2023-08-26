متحف مطار القاهرة يستعرض مستحضرات التجميل عند المصري القديم

ألقت الصفحة الرسمية لـ متحف مطار القاهرة الدولي الضوء على أهمية مستحضرات التجميل عند المصري القديم.

وقالت الصفحة إن استخدام مستحضرات التجميل للرجل والمرأة على حد سواء، حيث كان مظهر المرء الشخصي مُهمًا للغاية، لدرجة أن التعويذة رقم 125 من كتاب الموتى تنص على أنه لا يمكن للمرء أن يتكلم بها في الحياة الآخرة إذا لم يكن نظيفًا وأنيقًا، وذي رائحة ذكية.

متحف مطار القاهرة الدولي

كما كانت توجد وظيفة في القصر الملكي لشخص مختص بالتجميل وتتحدد مهام وظيفته في جلب مستحضرات التجميل للملك والملكة وانتقائها بعناية، فضلًا عن تجهيز العديد من الوصفات التجميلية للحفاظ على جمال الوجه والشعر.

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وصنع قدماء المصريين أحمر الشفاه من الصبغة الحمراء، والكحل من المعادن مثل كبريتيد الرصاص وغيره من الأحجار والمعادن، وكان يتم استخدام الحناء لطلاء الأظافر، وكان يتم تصنيع أدوات التجميل مثل الفرشاة ومشط الشعر من الفخار والعظم والعاج والأخشاب.

كان هناك العديد من الوصفات التجميلية لمقاومة التجاعيد من خلال وصفة عبارة عن مزيج من صمغ اللبان وشمع العسل ومقدار من الزيوت.

استخدام أدوات التجميل عند المصري القديم

ووفقًا لبردية إدوين سميث؛ فقد عالجوا رائحة العرق من خلال استخدام عسل النحل وملح النطرون، وطحن الخروب مع زيوت عطرية ويتم دهن الجسم لمنع الرائحة الكريهة، كذلك كان للمصريين القدماء الريادة في الاعتناء بالشعر والحفاظ عليه، حيث أنهم أول من عالجوا مرض الصلع فكانوا يستخدمون شرائح الخس على الجزء المصاب، وتمكنوا من علاج شيب الشعر من خلال عمل مرهم من قرون الغزلان بعد أن يتم طحنها وخلطها بزيوت طبيعية ويتم وضعها على الشعر.

وكانت الصفحة الرسمية لـ متحف مطار القاهرة الدولي الضوء على بداية معرفة لعبة شد الحبل في مصر القديمة، والجذور المصرية للعبة .

وكان للأطفال في مصر القديمة أنواع معينة من الرياضة البسيطة منها "شد الحبل" والتي تساعد في إضفاء جو من البهجة والسعادة والترفيه خاصة في الأعياد والمناسبات، وهي من نوعيه الألعاب الرياضية التي يتنافس فيها فريقين أو أكثر، وما زالت هذه الرياضات موجودة حتى يومنا هذا.

لعبة شد الحبل

ومارس المصريين القدماء لعبة شد الحبل بدون الحبل، فكانوا يلعبونها بستة أطفال كل فريق يتكون من ثلاثة بينما يقف قائدا الفريقين متقابلين وكل منهما ممسك بمعصم خصمه وظهرهما منحنيان للخلف وخلف كل قائد يقف مساعداه وكل منهما ممسك بخصر الذي أمامه بكلتا يدية فتتكون من كل فريق سلسلة بشرية، ثم تعطي إشارة البدء وتبدأ عملية الجذب حتى ينهار أحد الفريقين، وصورت تلك اللعبة على جدران مقبرة مروروكا بسقارة والتي ترجع للأسرة السادسة.