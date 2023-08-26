السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين بالمنوفية

ضبط منتحل صفة مستشارباحدى
ضبط منتحل صفة مستشارباحدى الجهات الحكومية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية فى المنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين. 

 

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بإنتحال صفة مستشار بإحـــدى الجــهات الحكومية وبعض المنظمات الدولية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء بعض المصالح لهم لدى الجهات الحكومية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وعثر بحوزته على (3 هاتف محمول - جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" - ماكينة طباعة - عدد 5 كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة - خاتم أكلاشيه - طبنجة صوت - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبفحص هواتف المحمول وجهاز الحاسب الآلى تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

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وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال.

 

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال النصب والاحتيال على المواطنين جرائم الاموال العامة جرائم النصب مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية

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