نائب محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المستقبلية مع بنك القاهرة
استقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وفدًا من بنك القاهرة برئاسة رضا الشحات رئيس الإدارة العامة لأمناء الاستثمار بالبنك، لبحث سبل التعاون المستقبلية بين المحافظة والبنك.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتعددة الموجودة بالمحافظة وإجراء شراكات مع المحافظة وبحث سبل استغلال الأصول غير المستغلة الموجودة بالمحافظة، من خلال الاستفادة بما لدى البنك من خبرة طويلة في مجال التسويق والترويج وما يملكه من محفظة استثمارية متنوعة والعديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار.
وأكد نائب المحافظ خلال اللقاء على حرص محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم والمحافظة على التعاون مع البنوك والمؤسسات الوطنية والمالية الكبرى بما يسهم في تحقيق التقدم في المجال الاستثماري بالمحافظة لاسيما لما تملكه المحافظة من إمكانيات قائمة وواعدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة والإسكان والبيئة والمشروعات الخضراء.
كما أعلنت المحافظة عن قرب انتهاء التقديم بالمرحلة الثانية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لأنه في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها
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