السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون المستقبلية مع بنك القاهرة

نائب محافظ الأقصر،
نائب محافظ الأقصر، فيتو

استقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وفدًا من بنك القاهرة برئاسة  رضا الشحات رئيس الإدارة العامة لأمناء الاستثمار بالبنك، لبحث سبل التعاون المستقبلية بين المحافظة والبنك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتعددة الموجودة بالمحافظة وإجراء شراكات مع المحافظة وبحث سبل استغلال الأصول غير المستغلة الموجودة بالمحافظة، من خلال الاستفادة بما لدى البنك من خبرة طويلة في مجال التسويق والترويج وما يملكه من محفظة استثمارية متنوعة والعديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار.

Advertisements

وأكد نائب المحافظ خلال اللقاء على حرص محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم والمحافظة على التعاون مع البنوك والمؤسسات الوطنية والمالية الكبرى بما يسهم في تحقيق التقدم في المجال الاستثماري بالمحافظة لاسيما لما تملكه المحافظة من إمكانيات قائمة وواعدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة والإسكان والبيئة والمشروعات الخضراء.


كما أعلنت المحافظة عن قرب انتهاء التقديم بالمرحلة الثانية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لأنه في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر بنك القاهرة محافظ الأقصر محافظة الأقصر نائب محافظ الاقصر فيتو

مواد متعلقة

ارتفاع درجة الحرارة اليوم بالأقصر ونشاط الرياح على جنوب البلاد

انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب المنشاة العماري بالأقصر

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

عقد جلسة غنائية بمركز شباب القرنة ضمن خطة أندية السكان بالأقصر

المالية: دورة حوكمة الحدود بالأقصر للنهوض بمنظومة الجمارك

مدير رياضة الأقصر يتفقد مشروع إنشاء الملعب الخماسي بمركز شباب الاتحاد

إطلاق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

بدء إجراء المقابلات الشخصية لتدريب على مهنة الفندقة الشاملة بالأقصر

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

زلزال جديد يضرب دولة عربية

خليفة قائد فاجنر المحتمل، أندريه تروشيف ماكينة موت بلا رحمة

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

تفاصيل جديدة في تعثر مفاوضات الأهلي وسوزا

Advertisements

منوعات

المزيد

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة المالية تستكمل صرف المرتبات اليوم وتكشف مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مفهوم الحداد للزوجة ومدته

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية