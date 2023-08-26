أسعار مواد البناء في الأقصر

تقدم بوابة فيتو خدمة لقرائها من خلال نشر الأسعار الاسترشادية لمواد البناء في محافظة الأقصر، حيث سجل سعر الحديد 33 ألف جنيه ‪ وسجل سعر الأسمنت بورتلاندي عادي معبأ 1700 جنيه، وسجل سعر الأسمنت الأبيض 350جنيه، وبلغ سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة 1318 جنيها، والجبس 1300 جنيه، والجير 800 جنيه.

وبلغ سعر الألف طوبة لنوع أسمنتي مصمت 1500جنيه، واسمنتي مفرغ6200، و300‪0 لطوب الوردي، واستقرت أسعار الرمل منذ العام الماضي لشهر أغسطس، حيث سجل متر المكعب الرمل الناعم 85جنيها والحرش 95جنيها، وسجل متر مكعب من الزلط مخصوص 230 جنيها والفينو275جنيها.

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وسجل سعر السيراميك مقاس 60×60 سم 104جنيهات، ومقاس 50×50 سم 96جنيها، وسجل سعر متر مربع الرخام 400 جنيه، أما البلاط فسجل ‪ 120جنيه لمقاس 40×40×4 سم، وسجل المتر المربع من الأرضيات الخشبية ، وبلغ سعر متر مربع الزجاج 4×4 مم296جنيه، و416 جنيها لنوع شفاف 6×6مم.

وأكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن دخول مصر ضمن اتفاقيات مجموعة بريكس خطوة إيجابية نحو التنمية وتحرير التجارة وزيادة الصادرات، كما أنها تحقق لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية خلال 10 سنوات المقبلة.

وأوضح أن الانضمام لمجموعة بريكس بداية لإنهاء سيطرة القطب الواحد وعصر جديد للمعاملات التجارية العالمية متعددة العملات حيث أن هذا التحالف الهدف منه فى الأساس تبادل السلع ونمو حجم التجارة، كما أن مصر ستكون إضافة قوية لهذا التجمع.

وأكد عبد الحميد، أن لتحقيق مصر أكبر فائدة من انضمامها للبريكس يتطلب مرونة كبيرة من وزارة المالية وكذلك قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة لترجمة التواجد المصرى فى هذا التحالف إلى نتائج إيجابية تسهم فى تعزيز التجارة ونمو الصناعة من تحقيق أكبر فائدة.