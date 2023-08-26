أحمد سعد وتامر عاشور يتصدران التريند بأغنية "أنانية" في “ليلة الدموع” 

تصدر الفنان أحمد سعد، وتامر عاشور، تريند “اليوتيوب”، وذلك بدويتو “أنانية”، والذى قدمها الثنائي في حفل “ليلة الدموع"

وصل دويتو أغنية “تامر عاشور وأحمد”، التريند الأول، وحققت الأغنية ما يقرب من 196 مشاهدة في ساعات قليلة من طرح الدويتو علي اليوتيوب.

وكان قدم المطرب تامر عاشور ميدلي وتشكيلة بأجمل أغنياته الحزينة ضمن فعاليات حفل ليلة الدموع المقامة بجدة.

وتغنى بـ “بقول عادي، قولوا له سماح، كلموها عني، أنت اخترت، كنت فين وغيرها الكثير من الأغنيات التي أبكت الحضور.. وعلقوا عليها بـ "سفير الأحزان"

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قدم النجمان الكبار أحمد سعد وتامر عاشور دويتو حزينًا زلزل حفل ليلة الدموع المقام حاليًّا في جدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي 2023.

أحمد سعد وتامر عاشور

وقدما معًا أغنيتين وهما تملي وأنانية.. وتقول كلمات أغنية أنانية:

مش بتحبى تعيشى حياتك غير بشروطك

مش بتحبى تشوفى حقيقتك غير فى مرايتك

مهما اتكلم عمرك مابتسمعى غير صوتك

خدتى حياتى وروحى وعمرى خلاص بكفاية

أنانية وغرورها ماليها وبتظهر على غير حقيقتها

قسوتها دى أحن ما فيها وبتتباهى بحنيتها

ولا دى الإنسانة اللى اتمنيتها ولا اختارتها

ياخسارة كل التضحيات اللى انا ضحيتها

على واحدة مبتحبش فى حياتها غير نفسها

مش دى الإنسانة اللى اتهيائلى فى يوم حبيتها

ولا دى الإنسانة اللى اتمنيتها ولا اختارتها

ياخسارة كل التضحيات اللى انا ضحيتها

على واحدة مبتحبش فى حياتها غير نفسها

وبدأ المطرب الكبير أحمد سعد فقرته بحفل ليلة الدموع بأغنية “حاسس بضيق” تلتها أغنية “عمال بتوجع في قلبي ليه” وسط تفاعل جماهيري كبير.

المطرب أحمد سعد

ووجه سعد لجمهور الحفل رسالة خاصة ممازحًا قائلًا: كان نفسي أشوفكم في ظروف أحسن من كدا بس هنعمل إيه.. ومستحيل أخرج عن النص محدش يطلب مني أي فرفشة النهاردة".

وتألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بأجمل أغنياتها في حفل ليلة الدموع المُقام حاليًّا بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.

وقدمت أغنيات “مشاعر والكدابين" والأغنية الشهيرة كدة.

فاجأت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل ليلة الدموع المقام بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. الأمر الذي أصاب الحضور بحالة من الفرحة والتفاعل القوي حيث كان مقررًا مشاركة 7 مطربين رجال فقط.

وبدأت فعاليات حفل ليلة الدموع المشارك بها ثمانية نجوم أبرزهم؛ طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم.

المطرب طارق الشيخ

وقدم طارق الشيخ على مسرح الحفل أغنية كتاب حياتي للراحل حسن الأسمر، إذ أعاد إحياءها بأداء أسطوري مميز وسط تفاعل الحضور.

وأطرب المطرب الكبير طارق الشيخ جمهور ومتابعين حفل ليلة الدموع فى كل مكان عندما بدأ فقرته بأغنية شارع الحياة.. وسرعان ما علق المتابعين على أداء طارق الشيخ للأغنية الأولى من فقرته وقال أحد المتابعين: "طارق الشيخ حلاوة صوتك مش طبيعية.. ايه ياراجل ده ما شاء الله انت عظييييم".

وقالت أخرى: “طارق الشيخ عامل عظمة يا جدعان أقسم بالله"، فيما علق آخر: “طارق الشيخ حتة تقيلة اوي” وقالت أخرى: "أقسم بالله طارق الشيخ عالمي".

المطرب مسلم

وأشعل المطرب مسلم مسرح حفل ليلة الدموع عند أدائه أغنية اتنسيت ومش ندمان وأغنية قلب فى الدفاتر التي اقتنص إعجاب الجماهير.. وعلق على الحفل قائلًا مرحب بيكم فى يومنا يوم النكد العالمي..

المطرب أحمد كامل

وافتتح المطرب أحمد كامل سلسلة مطربي حفل ليلة الدموع وبدأ بأداء أغنيته الشهيرة على عيني ثم تلاها بأغنية قولي.. وأطل بلوك كئيب مرتديًا قميص وبليز وبنطلون باللون الأسود..

وتفاعلت الجماهير مع الأغنيتين التي أداهما أحمد كامل وبالأخص أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم “قولي”

وكان بدأ حفل ليلة الدموع بدخول مفاجئ لـ كورال روح الشرق لتغنوا بأغنية الصبر جميل لــ مها فتوني وأغنية أنا مصمم لـ المطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته فى ليلة الدموع.

كما قدموا فرقة كورال روح الشرق أغنية لو هتسيب لـ المطرب محمد حماقي، وأغنية واهي زكريات لـ عمرو دياب وجذب حضور أغنيات حماقي والهضبة وبهاء سلطان الحضور وتفاعلوا معها بشكل قوي.

ويأتي اسم الحفل بناء على فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة وقال في تعليق عبر فيس بوك: “ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور وذلك قبل إعلان نفاد التذاكر”.