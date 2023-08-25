الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

نائبة محافظ البحيرة تشهد مؤتمر مستشفى كفر الدوار العام لأمراض الكبد

المؤتمر السنوي الثاني
المؤتمر السنوي الثاني لمستشفي كفر الدوار، فيتو

افتُتِحت صباح اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثاني، لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي، الذى نظمته اليوم مديرية الصحة بالبحيره - مستشفى كفر الدوار العام - وذلك بقاعة الماسة بدمنهور على الطريق الزراعي والذى أقيم تحت رعاية الدكتور  خالد عد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره والدكتور حموده الجزار وكيل المديرية والدكتور محمد منيسي نقيب الأطباء بالبحيره وبرئاسة الدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار العام، والدكتور أحمد خليفة استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي  

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نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمستشفى كفر الدوار العام لأمراض الكبد

وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، بحضور الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيره، وبحضور الدكتور  أحمد قطري أمين عام نقابة الأطباء ومدير ادارة التدريب بالمديرية والدكتور  مدحت السحار استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمستشفيات، وسط حضور كبير من الضيوف ومن الأطباء العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية ويتم فيه مناقشة كل ما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي.

من خلال المحاضرين من أساتذة الجامعات المختلفة حيث يحتوي المؤتمر على مجموعة من المحاضرات القيمة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي، من خلال كبار أساتذة وعلماء الكبد والجهاز الهضمي بالجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية والشرطة.

وافتتح الدكتور هانى جميعه كلمته بتوجيه التحية للدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  و الضيوف والمحاضرين، والاطباء، شاكرًا لهم حضورهم اهتمامهم بهذا الموضوع الهام جدا، ووجه الشكر للدكتور عمرو دويدار على المجهود الكبير الذى بذله لإقامة المؤتمر، هو والدكتور أحمد خليفع، ووصف اليوم بأنه غير عادى، وحدث كبير قامت به مستشفى كفر الدوار العام، لإنجاح المؤتمر للعام الثاني على التوالي، ليكون الحضور بهذا العدد الكبير.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أننا فى أشد الحاجة لمثل هذه المؤتمرات، وأهمية الحرص على التعليم والتعلم بإستمرار، وذكر سيادته أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بالكثير والكثير من المشروعات وخاصة فى المجال الصحي، ولكن يظل العنصر البشرى هو الأهم،

وخاطب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة   الحضور بأهمية التدريب،  بغرض التعلم والإفادة، ووجه الجميع بأهمية المعاملة الجيدة للمريض والإهتمام به ووجه  الجميع بالإستفادة لأقصى درجة من السادة المحاضرين الأجلاء ومن الموضوعات التى سيتم مناقشتها.

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