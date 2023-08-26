السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 850 طن مخلفات طرق خلال حملات نظافة بـ 6 مراكز بأسيوط

حملة نظافة بأسيوط،
حملة نظافة بأسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 850 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ6 مراكز بالمحافظة فضلًا عن تسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة لافتًا إلى استمرار تلك الحملات بكافة القرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة.

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

 

رفع 850 طن مخلفات 

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبوتيج وصدفا والغنايم حملات نظافة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من صناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكنية فضلًا شفط الأتربة من جانبي الطرق وهو ما أسفر عن رفع 850 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات. 

رفع 900 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة لمدة يومين بأسيوط

رفع 750 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأسيوط

كما تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى والمراكز لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات،....) وغيرها وذلك بإشراف ومتابعة كل من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة والبيئة والنظافة بكل مركز والوحدات القروية التابعة لها.

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أسيوط الحملة الميكانيكية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات الصلبة عصام سعد محافظ أسيوط مدينة القوصية مدينة صدفا

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