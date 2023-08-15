الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 750 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأسيوط

حملة إزالة مخلفات
حملة إزالة مخلفات بأسيوط، فيتو

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بصفة يومية وعلى مدار اليوم بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للامكانات المتاحة لافتًا إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى النظافة وتقديمها بشكل ‏لائقة وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

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رفع 750 طن مخلفات 

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز البداري والقوصية وديروط وحي شرق بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالمدن والقرى التابعة لها وهو ما أسفر عن رفع 750 طن مخلفات خلال حملات النظافة. 

تحويل أكبر نقطتي تجميع مخلفات بالقوصية أسيوط لحدائق صديقة للبيئة

رفع 600 طن مخلفات صلبة في حملة نظافة بمراكز أسيوط

 

كما تم  تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبداللطيف فضالة  رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى كل في نطاق عمله وبالتنسيق مع  الجهات المعنية بكل مركز.

 

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أسيوط الحملة الميكانيكية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حي شرق رؤية مصر2030 محافظ أسيوط

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