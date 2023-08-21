الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 900 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة لمدة يومين بأسيوط

حملة إزالة مخلفات
حملة إزالة مخلفات بأسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات النظافة والتجميل وتسوية الشوارع مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بقطاع النظافة وخلق بيئة نظيفة خالية من الأمراض والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة مشيرًا إلى رفع 900 طن مخلفات وقمامة فضلًا  عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة خلال حملات بـ 6 مراكز والقرى التابعة لها على مدار يومين.

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رفع 900 طن مخلفات 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز الغنايم وصدفا وديروط والقوصية والبداري وأبوتيج قد قامت بشن حملات نظافة مكبرة على مدار يومين وخلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين حفاظًا على البيئة فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي بالإضافة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وحركة ومرور المواطنين والمركبات وهو ما أسفر عن رفع 900 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات. 

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وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات جاءت بإشراف ومتابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط،واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسؤولي النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لكل وحدة محلية كل في نطاق عمله.

 

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