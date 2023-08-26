بعد عودته للغناء في حفل ترافيس سكوت، كانييه ويست يستعد لطرح ألبوم جديد

كانييه ويست، كشف تقرير جديد لـ NBC News، أن المغني الشهير والمثير للجدل كانييه ويست، يعمل حاليا علي أغاني جديدة، للاستعداد لطرح ألبوم غنائي جديد

ألبوم غنائي جديد لـ كانييه ويست

وكشف التقرير الصحفي، أن المغني كانييه ويست، يركز في الوقت الحالي، علي موسيقاه، وإنتاج أغاني جديدة، لطرح ألبوم غنائي جديد.

وأشار التقرير، أن ظهور كانييه ويست، في حفل تراقيس سكوت بروما في إيطاليا، مؤخرا، جعله يصب تركيزه علي موسيقاه، ومحاوله الابتعاد عن المشاكل والأزمات التي اشتهر بها مؤخرا، وجعلته مادة دسمة للإعلام والصحافة.

Advertisements

ظهور مفاجئ لكانييه ويست في حفل ترافيس سكوت

فاجئ ترافيس سكوت ويست الرابر العالمي جمهوره، في حفل سيرك ماكسيموس، الذي أقيم في روما، بحضور المغني الشهير المثير للجدل والمشاكل، كانييه ويست، الذي ظهر معه علي المسرح، ليؤدي معه عددا من الأغاني.

ويعتبر هذا الظهور، نادر ومفاجئ لكانييه ويست، الذي اختفي عن الساحة الغنائية، بسبب مشاكله المالية، ومع الرأي العام، بعد مهاجمته لليهود، وخسارته لشراكة اديداس، وغيرها من المشاكل التي تغطت علي موسيقاه وظهوره الفني.

كانييه ويست وزوجته الجديدة

التقطت عدسات المصورين، مغني الراب الأمريكي، وزوجته بيانكا سينسوري، وهما يرتديان ملابس غريبة، أثناء توجههما إلى حضور قداس الكنيسة، في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر كانييه ويست في الصور، وهو يرتدي ملابس سوداء بالكامل، عبارة عن تي شيرت مبطن من الكتف، يحتوي علي نقش لكلمة "Polizei"، وتعني الشرطة باللغة الألمانية، وبنطال ضيق اسود اللون.

بينما ظهرت زوجته بيانكا، وهي ترتدي ملابس سوداء تغطيها من الرأس إلى أخمص القدمين، وحذاءًا جلديًا أسود يصل إلى الركبة مع دائرة ضخمة من الإسفنج تغطي كتفيها ورقبتها.

زواج كانييه ويست وبيانكا سينسوري

وتزوج الأمريكي كانييه ويست، من مصممة الأحذية بيانكا سينسوري مؤخرا، وذلك بعد مرور شهرين فقط من طلاقه لكيم كارداشيان.

وكشف موقع TMZ في تقريره، أن كانييه ويست أقام حفلا صغيرا، ظهر فيه الثنائي بملابس الزفاف، كما ارتدت خاتم ضخم في الأصبع المخصص لخاتم الزواج.

وأوضح الموقع أن الثنائي لم يقدما حتى الآن عقد زواج رسمي، ولكنها التزما سويا ببعضها البعض، خاصة أن كانييه قال مؤخرا إنه يمارس الجنس مرة أخري خارج نطاق الزواج.

كيم كارداشيان وأبنائها من كانييه ويست

في سياق متصل لم تتمالك كيم كارداشيان نفسها، ودخلت في نوبة بكاء، بسبب حديثها عن أولادها ومشاكل زوجها السابق كانييه ويست، ومدى صعوبة التعامل مع الوضع.

وظهرت كيم كارداشيان، في لقاء مصور مع المذيعة “أنجي مارتينيز”، وتحدثت لأول مرة عن كيفية التعامل مع أبنائها وتربيتهم بمفردها، بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية التي يواجهها طليقها مغني الراب كانييه ويست.

وقالت كيم كارداشيان،:"الوضع صعب للغاية، أنا أحاول أن أبعد أولادي عن مشاكل والدهم، واتحكم في وصول الأخبار إليهم عبر تحكمي في استخدامهم للانترنت، كما أني أبلغت إدارة المدرسة بأن تنتبه، وتتأكد ألا ينقل لهم أحد من زملائهم أخبار سيئة عن والدهم،.. أنا أعاني، أنا فقط كنت أتمني أن يحظوا بأفضل تربية من الوالدين معا، خاصة أنه كان لدي أفضل أب في العالم، ولدي معه أفضل ذكريات".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



