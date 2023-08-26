إيرادات الأفلام بالسينمات المصرية

شهدت عدد من السينما المصرية، منافسة كبيرة، بأفلام موسم الصيف، وذلك ما يقرب من 10 أفلام، من أبرزها فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني، فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي.

وبلغ إجمالي إيرادات أفلام السينما أمس، الجمعة الموافق 25 أغسطس، حوالي 4.022.270 جنيه.

إيرادات الأفلام أمس

-فيلم العميل صفر: 1.795.076 جنيه.

-فيلم وش في وش: 1.268.091 جنيه.

-فيلم بيت الروبي: 365.860 جنيه.

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-فيلم ع الزيرو: 233.992 جنيه.

-فيلم مرعي البريمو: 213.674 جنيه.

-فيلم مستر إكس: 91.371 جنيه.

-فيلم البعبع: 29.057 جنيه.

-فيلم 5 جولات: 13.055 جنيه.

-فيلم البطة الصفرا: 6.005 جنيه.

-فيلم تاج: 6.089 جنيه.

فيلم تاج

يستمر فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني ودينا الشربيني في تحقيق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر، لذلك أصبح مهددًا بالسحب من دور العرض.

وتدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي، حول تاج وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان تامر حسني، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار رعاية الأيتام، وهناك يتعرف على فتاة وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب، ثم يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجانبهم، وخلال أحداث العمل يتفاجأ أن له أخ توأم هارون وتنشأ بينهم خلافات ويحاولان محاربة بعضهما، وتتصاعد الأحداث.

فيلم العميل صفر

وشارك في بطولة فيلم العميل صفر أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، منذ رياحنة، فاطمة النبوي، والعمل من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.