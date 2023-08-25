الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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تعرف على إيرادات الأفلام في السينما

العميل صفر
العميل صفر

حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي إيرادات مختلفة في شباك التذاكر

في هذا السياق يأتي من ابرز هذه الأفلام وش في وش للفنانة أمينة خليل، البطة الصفرا بطولة الفنانة غادة عادل، العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني، فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، خمس جولات بطولة الفنان آدم الشرقاوي.

ويتنافس في دور العرض السينمائي أيضًا كل من البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، تاج بطولة الفنان تامر حسني، ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان.

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وبلغت إيرادات أفلام السينما، أمس الخميس الموافق 25 أغسطس، نحو 3،048،317 جنيهًا

إيرادات الأفلام في السينما أمس

فيلم العميل صفر: 1،326،006 جنيهًا.

-فيلم وش في وش: 1،015،044 جنيهًا.

-فيلم بيت الروبي: 247،409 جنيهًا.

-فيلم ع الزيرو: 165،902 جنيه.

-فيلم مرعي البريمو: 163،276 جنيهًا.

-فيلم مستر إكس: 79،780 جنيها.

-فيلم البعبع: 25،281 جنيها.

-فيلم خمس جولات: 12،701 جنيه.

-فيلم البطة الصفرا: 7،282 جنيهًا.

-فيلم تاج: 5،636 جنيهًا.

فيلم تاج

يستمر فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني ودينا الشربيني في تحقيق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر، لذلك أصبح مهددًا بالسحب من دور العرض.

وتدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي، حول تاج وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان تامر حسني، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار رعاية الأيتام، وهناك يتعرف على فتاة وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني وتنشأ بينهم قصة حب، ثم يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجانبهم، وخلال أحداث العمل يتفاجأه أن له أخ توأم هارون وتنشأ بينهم خلافات ويحاولان محاربة بعضهما، وتتصاعد الأحداث.

فيلم العميل صفر

وشارك في بطولة فيلم العميل صفر أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، منذ رياحنة، فاطمة النبوي، والعمل من تأليف وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

أحمد فهمى ادم الشرقاوي أفلام السينما أكرم حسني البطة الصفرا

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