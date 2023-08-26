السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أفيش وموعد عرض مسلسل كيم كارداشيان American Horror Story

كيم كارداشيان، فيتو
كيم كارداشيان، فيتو

كيم كارداشيان، طرحت شبكة أف أكس، أول أفيش رسمي للموسم الجديد، من مسلسل American Horror Story، والتي تشارك في بطولته، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشان، وهو ما يعد أول دور تمثيلي حقيقي لها، بعد أن ظهرت في عدد من الأفلام والمسلسلات، بلقطات قصيرة كضيفة شرف.

أفيش مسلسل كيم كارداشيان الجديد

وظهرت كيم كارداشيان، علي أفيش مسلسل  American Horror Story، بشعر طويل أبيض اللون، ووجه شاحب، ملئ بالمكياج الصاخب.

واعلنت شبكة أف أكس، عم موعد طرح أولي حلقات الموسم الجديد من مسلسل  American Horror Story، حيث سيتاح للمشاهدة بتاريخ ٢٠ سبتمبر القادم.

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كيم كارداشيان تتجه للتمثيل

وكشف المنتج والمؤلف والمخرج الأمريكي رايان مورفي، مؤخرا، إن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ستتجه للتمثيل في الموسم القادم من مسلسل "أمريكان هورور إستوري" (قصة رعب أمريكية)، الذي سيذاع على شبكة (إف.إكس) التلفزيونية.

وقال مورفي، في بيان، إن مؤلفة المسلسل هالي فايفر خصصت "دورا شيقا وممتعا ومرعبا لكيم. سيكون هذا الجزء من السلسلة طموحًا ولن يشبه أي شيء كتبناه قبل ذلك".

 

تفاصيل الموسم الجديد لمسلسل American Horror Story

وتشارك كارداشيان بطولة مسلسل  American Horror Story، مع إيما روبرتس في الموسم الثاني عشر من مسلسل الرعب المأخوذ من رواية "ديليكت كونديشن" (حالة حساسة).

وتستند الرواية إلي قصة مثيرة حول امرأة، مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة، تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا.

 

كيم كاردشيان تنهار بسبب أطفالها

في سياق متصل لم تتمالك كيم كارداشيان نفسها، ودخلت في نوبة بكاء، بسبب حديثها عن أولادها ومشاكل زوجها السابق كانييه ويست، ومدى صعوبة التعامل مع الوضع.

وظهرت كيم كارداشيان، في لقاء مصور مع المذيعة “أنجي مارتينيز”، وتحدث لأول مرة عن كيفية التعامل مع أبنائها وتربيتهم بمفردها، بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية التي يواجهها طليقها مغني الراب كانييه ويست.

وقالت كيم كارداشيان: "الوضع صعب للغاية، أنا أحاول أن أبعد أولادي عن مشاكل والدهم، واتحكم في وصول  الأخبار إليهم عبر تحكمي في استخدامهم للانترنت، كما أني أبلغت إدارة المدرسة بأن تنتبه، وتتأكد ألا ينقل لهم حد من زملائهم أخبار سيئة عن والدهم،.. أنا أعاني، أنا فقط كنت أتمني أن يحظوا بأفضل تربية من الوالدين معا، خاصة أنه كان لدي أفضل أب في العالم، ولدي معه أفضل ذكريات".

وكشفت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عن ردة فعلها بعد معرفتها بخبر مشاركة زوجها السابق كانييه ويست لصورها العارية مع موظفيه.

وأوضحت المصادر أن كيم كارداشيان تشعر بـ"الرعب والعار والانتهاك والاشمئزاز"، بسبب ما فعله كانييه ويست، كما أن جميع أفراد عائلتها، يشعرون بالصدمة من فعلته، وخوفهم من تأثيرها على أولادهم، حيث لدي كيم كارداشيان وكانييه ويست أربع أطفال.

 

صور كيم كارداشيان العارية

في تطور جديد لمشاكل النجم ورجل الأعمال كانييه ويست، كشف عددًا من موظفيه، عن أن كانييه ويست كان يشاركهم مشاهدة صور وفيديوهات عارية لزوجته كيم كارداشيان.

وأوضح عدد من موظفي كانييه ويست في تصريحات  لعدد من المواقع الإخبارية، أنه كان دائمًا ما يعرض عليهم مواد إباحية سواء صور أو فيديوهات، بما في ذلك أشرطة جنسية خاصة به، كما كان يقول للموظفين، “انظروا ماذا أرسلت لي زوجتي” كيم كاردشيان".

كانييه ويست وزوجته يظهران بملابس غريبة خارج الكنيسة (صور)

ظهور مفاجئ لـ كانييه ويست في حفل ترافيس سكوت في إيطاليا (فيديو)

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