الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 60 جنيهًا أقل سعر لكيلو الماكريل في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 25-8-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 76 جنيهًا،  في سوق الجملة اليوم الجمعة،  كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 100 جنيه، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 65 إلى 67 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر سمك لوت  من 60 إلى 140 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر  في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 200 جنيه، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر قراميط  من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 70 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، سمك سابيا من 180 إلى 300 جنيه، وقار من سعر 70 إلى 130 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الجمعة، سجل مرجان حجم وسط من 35 إلى 45 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 300 جنيه،  سبيط بسعر من 180 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا،  سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر بربون متوسط الحجم من 40  إلى 60 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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طريقة عمل رز السمك الأحمر زي المحلات

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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الدقهلية

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