السبت 26 أغسطس 2023
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دين ودنيا

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

دعاء سعة الرزق، فيتو
دعاء سعة الرزق، فيتو

أدعية سعة الرزق، يستطيع المسلم دعاء ربه بسعة الرزق بعد صلاة الفجر بأحد الأدعية الآتية:

 

"اللهم إنّي أسألك أن ترزقني رزقًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنّي أسألك أن توسع لي في رزقي، اللهم اكفني بحلالك وعطائك، وأغنني عن خلقك، اللهم إنّك كريم قدير فقدر لي الرزق الكثير وأكرمني بعطائك يا رب العالمين. اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم؛ اللهم إني أدعوك وأرجوك أن ترزقني من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك، اللهم ارزقني وبارك لي فيما رزقتني يا رزاق يا كريم. دعاء بعد صلاة الفجر للفرج فيما يأتي أدعية للفرج يستطيع المسلم الدعاء بها بعد صلاة الفجر: اللهم إني أصبحت منك في عافية، وستر، وفضل، فتمم لي فضلك بتفريج همي، وتنفيس كربتي، اللهم فرج همي وغمي، واشرح صدري يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عليم بحالي غني عن سؤالي، اللهم لا تدع الهموم تثقل كاهلي وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، الله اجعل الفرج قريبًا، وبشرني به يا رب العالمين". 

 

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“اللهم يا من أجبت نوحا إذ دعاك، وكشفت الضر عن أيوب إذ ناداك، اللهم اكشف عني الهم والغم وابعد عني الحزن واليأس، اللهم فرّج همي وأدخل الفرح والسرور إلى قلبي. اللهم يا من كشفت الضرّ عن أيوب، ورددت يوسف بعد غياب إلى يعقوب، فرّج همي وغمي، وعجل لي في الفرج؛ فإنك عليمٌ بحالي غني عن سؤالي".

 

 دعاء بعد صلاة الفجر لتيسير الأمور

 يستطيع المسلم دعاء ربه تيسير أموره بعد صلاة الفجر بأحد الأدعية الآتية: اللهم يسر لي أمري، واشرح لي صدري، وسهل لي كل صعب، وقرب لي كل بعيد يا عزيز يا حكيم. اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير. اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علّمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك. اللهم يسر لي كل خير، واصرف عني كل شر، اللهم قدر لي الخير حيثما يكون ورضني به يارب العالمين. 

 

اللهم إنّي أمري بين يديك، وأنت أعلم بما في نفسي، اللهم يسر لي كل عسير. اللهم اجعل أمري سهلًا يسيرًا قريبًا، ولا تجعله صعبًا عسيرًا، فإنك على كل شيء قدير وأنت بالدعاء جدير. 

 

دعاء بعد صلاة الفجر للتوفيق والنجاح  

 

“اللهم لا تردني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم وفقني لما تحبه وترضاه. اللهم اكتب لي التوفيق، والسداد، والنجاح في أمري كله يارب العالمين. اللهم اكتب لي النجاح، والفوز، والفلاح، والتوفيق، اللهم ارزقني أرفع الدرجات وأعلى المنازل، اللهم ارفع قدري في الدنيا والآخرة. اللهم أعني في أمري، ووفقني لكل خير، واصرف عني كل شر. اللهم وفقني واجعلني من الناجحين، اللهم أبعد عني الفشل والرسوب والخيبة، وأنعم علي بالتوفيق، والنجاح، والتفوق في دنياك وآخرتك، إنك خير معين يا قوي يا متين".

 

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