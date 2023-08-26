عمر هريدي يكشف عن بوستر ترشحه لرئاسة الزمالك رافعا شعار نادي الوطنية والكرامة (صورة)

كشف عمر هريدي المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك عن بوستر ترشحه في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء.

وكان عمر هريدي أعلن ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك خلال الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

ونشر عمر هريدي بوستر ترشحه لرئاسة الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك تحت شعار: "رئيس الزمالك القادم، نادي الكرامة والوطنية".

جدير بالذكر أن عمر هريدي، كان ترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات الماضية على منصب الرئيس لكن مرتضى منصور حصل على المنصب بعد تصدره تصويت الجمعية العمومية.

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موعد انتخابات الزمالك

ومن ناحية أخرى أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة الثلاثية ستستمر إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

وشددت وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة ستتولى بأعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

حسين لبيب يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك المقبلة

وأكد حسين لبيب: أنه يفكر جديًّا في خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على مقعد الرئيس، ولديه قائمة جاهزة لخوض العملية الانتخابية.

ولفت: إلى أن لديه قائمة من 35 شخصية ستدعم نادي الزمالك بكل قوة الفترة المقبلة، وسيكون ضمن قائمتي أعضاء من مجلس الإدارة السابق للزمالك وشخص بارز لن أعلن عن هويته حاليًّا.

حسين لبيب، فيتو

أحمد سليمان

كما أن أحمد سليمان حارس الزمالك ومنتخب مصر وعضو مجلس إدارة الأبيض السابق يعد من أبرز المرشحين في انتخابات الزمالك المقبلة.

ويمتلك أحمد سليمان شعبية كبيرة أيضا خاصة أن جماهير الزمالك لا تنسى دوره القوي في الميركاتو الصيفي الذي أجراه الزمالك عام 2014 وحصد بعدها الأبيض بطولة الدوري بعد غياب طويل.

وكان أحمد سليمان ترشح من قبل على منصب رئيس الزمالك إلا أنه خسر أمام مرتضى منصور رئيس المجلس السابق.

أحمد سليمان، فيتو

عمرو الجنايني

يعد عمرو الجنايني الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة من 2006 إلى 2013، وعضو مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة، من أبرز المرشحين لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، رغم أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن.

وكان عمرو الجنايني عين رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم المعينة من قبل الفيفا.

عمرو الجنايني، فيتو

خالد عبد العزيز

وزير الشباب والرياضة السابق، خالد عبد العزيز، يعد من أبرز الأسماء التي نادت بها بعض جماهير نادي الزمالك للترشح على رئاسة النادي لما يملكه من خبرات، خاصة أنه كان مدير اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2006 وعضو الهيئة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009

ورفض خالد عبد العزيز، الحديث عن اللجنة الثلاثية الخاصة بقلعة ميت عقبة وأجل حديثه لوقت مناسب.

خالد عبد العزيز، فيتو

موقف مجلس مرتضى منصور من الترشح في الانتخابات القادمة

وفقا للائحة فإن مرتضى منصور لا يحق له الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، بينما أعضاء مجلس الإدارة يحق لهم الترشح بصفة طبيعية.

ولكن بعض أعضاء مجلس الإدارة أعلنوا عدم ترشحهم للانتخابات القادمة بعد استقالتهم رسميًّا السبت الماضي بسبب الأزمات التي يمر بها النادي.